05 августа 2022

Из самолета «Уральских авиалиний» госпитализировали наркомана. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, airbus a320neo, аирбас
Самолету, летевшему из Москвы в Таджикистан, пришлось делать вынужденную посадку Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Одному из пассажиров — наркоману, стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При выполнении полета по маршруту КВС доложил о неадекватном пассажире на борту (больной, наркоман), принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара. Посадка [прошла] благополучно», — говорится в сообщении источника.

Речь идет о рейсе SVR8969 Москва (Домодедово) — Куляб. Как следует из информации на сайте flightaware.com, самолет должен был вылететь из Москвы в 22:00 МСК, но вылетел с опозданием — в 23:12. В 1:58 борт приземлился в аэропорту Курумоч (Самара), а в 2:28 вылетел оттуда. В Куляб борт прибыл с опозданием на три часа. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU рассказали, что в Самаре пассажира госпитализировали. Другие подробности не сообщили.

На карте полетов видно, что самолет делал остановку в Самаре

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Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Одному из пассажиров — наркоману, стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При выполнении полета по маршруту КВС доложил о неадекватном пассажире на борту (больной, наркоман), принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара. Посадка [прошла] благополучно», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе SVR8969 Москва (Домодедово) — Куляб. Как следует из информации на сайте flightaware.com, самолет должен был вылететь из Москвы в 22:00 МСК, но вылетел с опозданием — в 23:12. В 1:58 борт приземлился в аэропорту Курумоч (Самара), а в 2:28 вылетел оттуда. В Куляб борт прибыл с опозданием на три часа. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU рассказали, что в Самаре пассажира госпитализировали. Другие подробности не сообщили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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