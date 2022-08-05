Из самолета «Уральских авиалиний» госпитализировали наркомана. Скрин

06 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Самолету, летевшему из Москвы в Таджикистан, пришлось делать вынужденную посадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Одному из пассажиров — наркоману, стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При выполнении полета по маршруту КВС доложил о неадекватном пассажире на борту (больной, наркоман), принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара. Посадка [прошла] благополучно», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе SVR8969 Москва (Домодедово) — Куляб. Как следует из информации на сайте flightaware.com, самолет должен был вылететь из Москвы в 22:00 МСК, но вылетел с опозданием — в 23:12. В 1:58 борт приземлился в аэропорту Курумоч (Самара), а в 2:28 вылетел оттуда. В Куляб борт прибыл с опозданием на три часа. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU рассказали, что в Самаре пассажира госпитализировали. Другие подробности не сообщили. На карте полетов видно, что самолет делал остановку в Самаре Скрин с сайта flightstats.com

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Одному из пассажиров — наркоману, стало плохо, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При выполнении полета по маршруту КВС доложил о неадекватном пассажире на борту (больной, наркоман), принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара. Посадка [прошла] благополучно», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе SVR8969 Москва (Домодедово) — Куляб. Как следует из информации на сайте flightaware.com, самолет должен был вылететь из Москвы в 22:00 МСК, но вылетел с опозданием — в 23:12. В 1:58 борт приземлился в аэропорту Курумоч (Самара), а в 2:28 вылетел оттуда. В Куляб борт прибыл с опозданием на три часа. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU рассказали, что в Самаре пассажира госпитализировали. Другие подробности не сообщили.