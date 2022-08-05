В Пермском крае в пруду утонул взрослый мужчина

Спасатели предупреждают, что купаться в необорудованных для этого местах — небезопасно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

О гибели пермяка на одном из водоемов региона рассказали прикамские спасатели. Информация опубликована в оперативной сводке на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«06 августа 2022 года в 10 час. 05 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о происшествии на пруду, расположенного рядом с д. Васькина в Юрлинском муниципальном округе. К сожалению, имеется погибший», — указано в сообщении.

К месту происшествия прибыли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 7 человек личного состава и 2 единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались, сообщили в ведомстве.

О то, что в Пермском крае посреди дня в пруду утонул человек, URA.RU писало ранее. Несмотря на усилия спасателей, на берег человека из воды доставили уже без признаков жизни.