В Пермском крае посреди дня в пруду утонул человек

Из пермского пруда спасатели достали тело утонувшего человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время купания в пруду в Березовском округе (Пермский край) утонул человек. О происшествии на воде рассказали в краевом ГУ МЧС.

«23 июля 2022 года в оперативную дежурную смену <…> поступила информация о происшествии на пруду в Березовском муниципальном округе. <…> К сожалению, имеется погибший», — пишет пресс-служба управления. Звонок в службу спасения поступил в 14:50 (местного времени).

На вызов прибыли восемь спасателей. Также в поисках человека участвовал один сотрудник МЧС. Несмотря на их усилия, на берег человека из воды доставили уже без признаков жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала сезона утонули семь детей. Также в Прикамье предложили привлечь добровольцев для дежурств в зонах купания для снижения числа происшествий на воде.