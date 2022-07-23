23 июля 2022
22 июля 2022

В Пермском крае посреди дня в пруду утонул человек

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Из пермского пруда спасатели достали тело утонувшего человека Фото:

Во время купания в пруду в Березовском округе (Пермский край) утонул человек. О происшествии на воде рассказали в краевом ГУ МЧС.

«23 июля 2022 года в оперативную дежурную смену <…> поступила информация о происшествии на пруду в Березовском муниципальном округе. <…> К сожалению, имеется погибший», — пишет пресс-служба управления. Звонок в службу спасения поступил в 14:50 (местного времени).

На вызов прибыли восемь спасателей. Также в поисках человека участвовал один сотрудник МЧС. Несмотря на их усилия, на берег человека из воды доставили уже без признаков жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала сезона утонули семь детей. Также в Прикамье предложили привлечь добровольцев для дежурств в зонах купания для снижения числа происшествий на воде.

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Во время купания в пруду в Березовском округе (Пермский край) утонул человек. О происшествии на воде рассказали в краевом ГУ МЧС. «23 июля 2022 года в оперативную дежурную смену <…> поступила информация о происшествии на пруду в Березовском муниципальном округе. <…> К сожалению, имеется погибший», — пишет пресс-служба управления. Звонок в службу спасения поступил в 14:50 (местного времени). На вызов прибыли восемь спасателей. Также в поисках человека участвовал один сотрудник МЧС. Несмотря на их усилия, на берег человека из воды доставили уже без признаков жизни. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае с начала сезона утонули семь детей. Также в Прикамье предложили привлечь добровольцев для дежурств в зонах купания для снижения числа происшествий на воде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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