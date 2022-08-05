В упаковке конфет женщина нашла маленький ключик Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Ишиме Тюменской области местная жительница обнаружила маленький ключ в упаковке конфет. Об этом она сообщила в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такую вкуснятину купили ребенку. Дочь угостила шариком, а там нашли ключик и совсем не золотой. Хорошо, что не дочке попалось, будьте осторожны», — рассказала анонимная жительница в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и в компанию «Union Group», которая занимается производством данной продукции. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что тюменка нашла ртуть в банке кофе. Шарики ртути женщина обнаружила уже после того, как выпила напиток.