05 августа 2022
04 августа 2022

Жительница Ишима нашла ключ в упаковке конфет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты шоколадные
В упаковке конфет женщина нашла маленький ключик Фото:

В Ишиме Тюменской области местная жительница обнаружила маленький ключ в упаковке конфет. Об этом она сообщила в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такую вкуснятину купили ребенку. Дочь угостила шариком, а там нашли ключик и совсем не золотой. Хорошо, что не дочке попалось, будьте осторожны», — рассказала анонимная жительница в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и в компанию «Union Group», которая занимается производством данной продукции. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что тюменка нашла ртуть в банке кофе. Шарики ртути женщина обнаружила уже после того, как выпила напиток.

Фото:

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В Ишиме Тюменской области местная жительница обнаружила маленький ключ в упаковке конфет. Об этом она сообщила в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такую вкуснятину купили ребенку. Дочь угостила шариком, а там нашли ключик и совсем не золотой. Хорошо, что не дочке попалось, будьте осторожны», — рассказала анонимная жительница в соцсетях. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и в компанию «Union Group», которая занимается производством данной продукции. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что тюменка нашла ртуть в банке кофе. Шарики ртути женщина обнаружила уже после того, как выпила напиток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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