В Пермском крае спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины

По неофициальной информации, погибшему было приблизительно 22 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инцидент с гибелью мужчины на одном из водоемов пермского края произошел 6 августа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду в Кунгуре.

«К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России: 1 человек личного состава и 1 единица техники. К сожалению, имеется погибший», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального министерства.

О том, что 6 августа поступило сообщение о происшествии на пруду, расположенного рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе пермского края, URA.RU писало ранее. Спасти мужчину не удалось.