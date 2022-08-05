05 августа 2022

В Пермском крае спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины

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По неофициальной информации, погибшему было приблизительно 22 года Фото:

Инцидент с гибелью мужчины на одном из водоемов пермского края произошел 6 августа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду в Кунгуре.

«К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России: 1 человек личного состава и 1 единица техники. К сожалению, имеется погибший», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального министерства.

О том, что 6 августа поступило сообщение о происшествии на пруду, расположенного рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе пермского края, URA.RU писало ранее. Спасти мужчину не удалось.

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Инцидент с гибелью мужчины на одном из водоемов пермского края произошел 6 августа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на пруду в Кунгуре. «К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России: 1 человек личного состава и 1 единица техники. К сожалению, имеется погибший», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального министерства. О том, что 6 августа поступило сообщение о происшествии на пруду, расположенного рядом с деревней Васькина в Юрлинском муниципальном округе пермского края, URA.RU писало ранее. Спасти мужчину не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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