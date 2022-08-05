05 августа 2022

Ребенка свердловчанки, зарезанной мужем, воспитает бабушка. Фото

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Опеку над пятимесячным сыном погибшей оформляет бабушка Фото:

Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы Коптевой, которую зарезал муж, а после покончил с собой, возьмет мать погибшей Елена. Об этом она рассказала журналистам.

«Никто, кроме меня, мальчика забрать не может. Все документы мы собрали, ребенка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной», — рассказала Елена Коптева E1.RU. На странице женщины в соцсети «ВКонтакте» указано, что прощание с дочерью состоится 7 августа в похоронном доме в Верхней Салде.

4 августа екатеринбуржец зарезал свою 19-летнюю супругу, а после покончил с собой. У пары остался пятимесячный сын, после трагедии его забрали в больницу.

По словам знакомых пары, в семье были проблемы

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Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы Коптевой, которую зарезал муж, а после покончил с собой, возьмет мать погибшей Елена. Об этом она рассказала журналистам. «Никто, кроме меня, мальчика забрать не может. Все документы мы собрали, ребенка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной», — рассказала Елена Коптева E1.RU. На странице женщины в соцсети «ВКонтакте» указано, что прощание с дочерью состоится 7 августа в похоронном доме в Верхней Салде. 4 августа екатеринбуржец зарезал свою 19-летнюю супругу, а после покончил с собой. У пары остался пятимесячный сын, после трагедии его забрали в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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