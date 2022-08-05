Ребенка свердловчанки, зарезанной мужем, воспитает бабушка. Фото

06 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Опеку над пятимесячным сыном погибшей оформляет бабушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы Коптевой, которую зарезал муж, а после покончил с собой, возьмет мать погибшей Елена. Об этом она рассказала журналистам. «Никто, кроме меня, мальчика забрать не может. Все документы мы собрали, ребенка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной», — рассказала Елена Коптева E1.RU. На странице женщины в соцсети «ВКонтакте» указано, что прощание с дочерью состоится 7 августа в похоронном доме в Верхней Салде. 4 августа екатеринбуржец зарезал свою 19-летнюю супругу, а после покончил с собой. У пары остался пятимесячный сын, после трагедии его забрали в больницу. По словам знакомых пары, в семье были проблемы Фото со страницы Светланы Коптевой, vk.com

Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы Коптевой, которую зарезал муж, а после покончил с собой, возьмет мать погибшей Елена. Об этом она рассказала журналистам. «Никто, кроме меня, мальчика забрать не может. Все документы мы собрали, ребенка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной», — рассказала Елена Коптева E1.RU. На странице женщины в соцсети «ВКонтакте» указано, что прощание с дочерью состоится 7 августа в похоронном доме в Верхней Салде. 4 августа екатеринбуржец зарезал свою 19-летнюю супругу, а после покончил с собой. У пары остался пятимесячный сын, после трагедии его забрали в больницу.