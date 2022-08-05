Площадь пожара на полигоне в Ноябрьске увеличилась в 10 раз

На месте работает 9 единиц спецтехники от МЧС и 23 человека личного состава (фото из архива)
На мусорном полигоне в Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. По данным на 5 августа мусор горел на площади 1000 квадратных метров.
«Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. На месте работает 9 единиц спецтехники от МЧС и 23 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске возгорание на полигоне тушат 17 пожарных. Задействовано четыре автоцистерны.
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