05 августа 2022
04 августа 2022

Площадь пожара на полигоне в Ноябрьске увеличилась в 10 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
На месте работает 9 единиц спецтехники от МЧС и 23 человека личного состава (фото из архива) Фото:

На мусорном полигоне в Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. По данным на 5 августа мусор горел на площади 1000 квадратных метров.

«Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. На месте работает 9 единиц спецтехники от МЧС и 23 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске возгорание на полигоне тушат 17 пожарных. Задействовано четыре автоцистерны.

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На мусорном полигоне в Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. По данным на 5 августа мусор горел на площади 1000 квадратных метров. «Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. На месте работает 9 единиц спецтехники от МЧС и 23 человека личного состава», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске возгорание на полигоне тушат 17 пожарных. Задействовано четыре автоцистерны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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