04 августа 2022
03 августа 2022

В Ноябрьске полыхает полигон с отходами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, часы, пожар, полигон тбо, время, свалка, полигон тко, мусорка, потерянное время
На месте работают 17 пожарных Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся мусорный полигон. Площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.

«На месте работают 17 пожарных. В тушении задействовано четыре автоцистерны. В работе также водовозки и спецтехника предоставленная муниципалитетом. Прогнозов по предотвращению пожара нет» — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся мусорный полигон. Площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО. «На месте работают 17 пожарных. В тушении задействовано четыре автоцистерны. В работе также водовозки и спецтехника предоставленная муниципалитетом. Прогнозов по предотвращению пожара нет» — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...