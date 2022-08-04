В Ноябрьске полыхает полигон с отходами

На месте работают 17 пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся мусорный полигон. Площадь задействованная огнем составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.

«На месте работают 17 пожарных. В тушении задействовано четыре автоцистерны. В работе также водовозки и спецтехника предоставленная муниципалитетом. Прогнозов по предотвращению пожара нет» — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар. Ночью площадь возгорания составляла приблизительно 100 гектаров.