Президент ФК «Урал» Иванов: оцениваю старт сезона ниже «двойки»

06 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Григорий Иванов недоволен, как стартовал «Урал» Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов низко оценил старт нового сезона. Команда проиграла в трех первых матчах и набрала ноль очков. Президент «Урала» в беседе с журналистами предположил, что команда была плохо подготовлена. «У нас ноль очков после трех игр, какая тут может быть оценка? Конечно, ниже „двойки“, это 100%! Очень плохо стартовали. Да, есть объективные и субъективные причины. Я, конечно, могу наговорить вам, что нам помешали удаления и пенальти. Но это надо признать — просто мы плохо стартовали. Наверное, плохо готовы были. Еще пару таких игр, и будем делать выводы», — заявил Иванов в интервью изданию «Матч ТВ». Также он добавил, что долго так продолжаться не может. Сегодня «Урал» сыграет дома против «Спартака». Игра начнется в 17:00, ожидается больше 10 тысяч болельщиков.

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов низко оценил старт нового сезона. Команда проиграла в трех первых матчах и набрала ноль очков. Президент «Урала» в беседе с журналистами предположил, что команда была плохо подготовлена. «У нас ноль очков после трех игр, какая тут может быть оценка? Конечно, ниже „двойки“, это 100%! Очень плохо стартовали. Да, есть объективные и субъективные причины. Я, конечно, могу наговорить вам, что нам помешали удаления и пенальти. Но это надо признать — просто мы плохо стартовали. Наверное, плохо готовы были. Еще пару таких игр, и будем делать выводы», — заявил Иванов в интервью изданию «Матч ТВ». Также он добавил, что долго так продолжаться не может. Сегодня «Урал» сыграет дома против «Спартака». Игра начнется в 17:00, ожидается больше 10 тысяч болельщиков.