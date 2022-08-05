Матч «Урал» — «Спартак» планируют посетить в 6 раз больше фанатов

06 августа 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Все больше свердловчан получают электронные паспорта болельщиков, без которых посещать матчи невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 17 тысяч свердловчан оформили электронные паспорта болельщиков перед матчем «Урал — Спартак», который пройдет в Екатеринбурге сегодня. Об этом сообщило правительство региона в официальном telegram-канале. 17 тысяч фанатов — это почти в шесть раз больше, чем на матче «Урал — Краснодар», который посетили три тысячи человек. «За сутки перед матчем Российской премьер-Лиги паспорт болельщика оформили еще более тысячи человек. Всего же услугой МФЦ по оформлению карты болельщика по данным на 5 августа воспользовались порядка 17 тысяч свердловчан», — рассказали в правительстве. Сегодня «Урал» сыграет со «Спартаком» на «Екатеринбург Арене». Для болельщиков развернут два центра МФЦ на 35 окон, где можно будет оформить электронный паспорт. Также организаторы запустят второй пункт поддержки болельщиков и увеличат количество волонтеров. Вход на стадион откроют в 15:00, матч начнется в 17:00. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал первым городом, где опробовали систему Fan ID. Игру «Урала» и «Краснодара» посетили порядка трех тысяч человек, большинство трибун были пустыми из-за бойкота, объявленного футбольными фанатами Fan ID.

17 тысяч свердловчан оформили электронные паспорта болельщиков перед матчем «Урал — Спартак», который пройдет в Екатеринбурге сегодня. Об этом сообщило правительство региона в официальном telegram-канале. 17 тысяч фанатов — это почти в шесть раз больше, чем на матче «Урал — Краснодар», который посетили три тысячи человек. «За сутки перед матчем Российской премьер-Лиги паспорт болельщика оформили еще более тысячи человек. Всего же услугой МФЦ по оформлению карты болельщика по данным на 5 августа воспользовались порядка 17 тысяч свердловчан», — рассказали в правительстве. Сегодня «Урал» сыграет со «Спартаком» на «Екатеринбург Арене». Для болельщиков развернут два центра МФЦ на 35 окон, где можно будет оформить электронный паспорт. Также организаторы запустят второй пункт поддержки болельщиков и увеличат количество волонтеров. Вход на стадион откроют в 15:00, матч начнется в 17:00. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал первым городом, где опробовали систему Fan ID. Игру «Урала» и «Краснодара» посетили порядка трех тысяч человек, большинство трибун были пустыми из-за бойкота, объявленного футбольными фанатами Fan ID.