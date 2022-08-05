Житель Ноябрьска пожаловался на загрязнение озера. Видео

06 августа 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на слив неизвестных отходов в озеро. Об этом сообщается в telegram-канале NSK. «Вот у нас озеро за магазином „Украина“. А вот что сюда стекает», — комментирует автор видео. На кадрах видно, как возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем. «Специалистами администрации города осуществлен выезд. Обращение направлено в ОМВД города Ноябрьска для установления личности нарушителя и дальнейшей передачи материалов в надзорные органы», — рассказали URA.RU в мэрии Ноябрьска. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на слив неизвестных отходов в озеро. Об этом сообщается в telegram-канале NSK. «Вот у нас озеро за магазином „Украина“. А вот что сюда стекает», — комментирует автор видео. На кадрах видно, как возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем. «Специалистами администрации города осуществлен выезд. Обращение направлено в ОМВД города Ноябрьска для установления личности нарушителя и дальнейшей передачи материалов в надзорные органы», — рассказали URA.RU в мэрии Ноябрьска. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.