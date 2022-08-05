05 августа 2022
04 августа 2022

Житель Ноябрьска пожаловался на загрязнение озера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, ручей, минералы урал, кварцит
Возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем (архивное фото) Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на слив неизвестных отходов в озеро. Об этом сообщается в telegram-канале NSK.

«Вот у нас озеро за магазином „Украина“. А вот что сюда стекает», — комментирует автор видео. На кадрах видно, как возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем.

«Специалистами администрации города осуществлен выезд. Обращение направлено в ОМВД города Ноябрьска для установления личности нарушителя и дальнейшей передачи материалов в надзорные органы», — рассказали URA.RU в мэрии Ноябрьска.

В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на слив неизвестных отходов в озеро. Об этом сообщается в telegram-канале NSK. «Вот у нас озеро за магазином „Украина“. А вот что сюда стекает», — комментирует автор видео. На кадрах видно, как возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем. «Специалистами администрации города осуществлен выезд. Обращение направлено в ОМВД города Ноябрьска для установления личности нарушителя и дальнейшей передачи материалов в надзорные органы», — рассказали URA.RU в мэрии Ноябрьска. В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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