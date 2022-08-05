Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на слив неизвестных отходов в озеро. Об этом сообщается в telegram-канале NSK.
«Вот у нас озеро за магазином „Украина“. А вот что сюда стекает», — комментирует автор видео. На кадрах видно, как возмутившие местного жителя стоки текут небольшим ручьем.
«Специалистами администрации города осуществлен выезд. Обращение направлено в ОМВД города Ноябрьска для установления личности нарушителя и дальнейшей передачи материалов в надзорные органы», — рассказали URA.RU в мэрии Ноябрьска.
В департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.
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