«Урал» всухую проиграл «Спартаку»

06 августа 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Для «Урала» это четвертое поражение подряд Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Встреча екатеринбургского футбольного клуба «Урал» со «Спартаком» завершилась со счетом 0:2. Для екатеринбуржцев это четвертое поражение подряд. Команда сумела забить один мяч, а пропустила десять в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Прямая трансляция велась в официальном telegram-канале ФК «Урал». Матч прошел на «Екатеринбург-Арене». В первые минуты мячом завладели гости, им даже удалось разыграть стандарт возле штрафной екатеринбуржцев, но опасных моментов не было. На шестой минуте игроки «Урала» организовали первый подход к воротам «Спартака», но безуспешно. Дальше команды обменивались атаками, и на 29-й минуте москвичи открыли счет — 1:0. Под занавес первого тайма «Спартак» увеличил отрыв — 2:0. Во втором тайме никому из игроков забить не удалось, встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Следующий матч «Урал» проведет 12 августа против «Факела». Ранее президент ФК Григорий Иванов оценил старт «Урала» в новом сезоне как «ниже двойки».

Встреча екатеринбургского футбольного клуба «Урал» со «Спартаком» завершилась со счетом 0:2. Для екатеринбуржцев это четвертое поражение подряд. Команда сумела забить один мяч, а пропустила десять в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Прямая трансляция велась в официальном telegram-канале ФК «Урал». Матч прошел на «Екатеринбург-Арене». В первые минуты мячом завладели гости, им даже удалось разыграть стандарт возле штрафной екатеринбуржцев, но опасных моментов не было. На шестой минуте игроки «Урала» организовали первый подход к воротам «Спартака», но безуспешно. Дальше команды обменивались атаками, и на 29-й минуте москвичи открыли счет — 1:0. Под занавес первого тайма «Спартак» увеличил отрыв — 2:0. Во втором тайме никому из игроков забить не удалось, встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Следующий матч «Урал» проведет 12 августа против «Факела». Ранее президент ФК Григорий Иванов оценил старт «Урала» в новом сезоне как «ниже двойки».