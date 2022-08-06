Оливье в «Кремлевском» стоит 130 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве на Триумфальной площади открылась столовая «Кремлевский», в которой продают блюда от комбината, который обслуживает сотрудников Госдумы, Совфеда, правительства и Верховного суда. Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

«И в столовой Госдумы, и здесь, в основном, русская кухня. Всеми любимые „Оливье“, винегрет, хотя мы и добавили более современные блюда — закуску из томатов и моцареллы, салат с курицей и хрустящими гренками. Сейчас сезонные супы — окрошка и свекольник. Есть котлеты по-киевски, а для тех, кто на диете, — паровые. Выпечку — от творожных сочников до домашних пряников — выпекает наш комбинат», — цитирует «Комсомольская правда» сотрудницу заведения.

Корреспондент «Комсомольский правды» сообщила, что обед ей обошелся в 589 рублей. «Оливье» можно купить за 130 рублей, окрошку со сметаной продают за 175 рублей, а свекольную булочку за 15 рублей, куриное филе стоит 170 рублей, а овощи на пару — 99 рублей, эклеры — 50 рублей. По ее словам, «Кремлевский» скорее похож на театральный зал с буфетом, чем на столовую.

Там можно выпить бокал игристого, отечественные вина, молочные коктейли и «Тархун». «Есть и трендовые напитки: банановый капучино с маршмеллоу, матча на коровьем молоке, ванильный холодный кофе», — сообщил бармен.

Ранее депутаты Госдумы раскритиковали цены в столовой Госдумы и сообщили, что перекус там может стоить около 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей. Они сообщали, что в столовой администрации президента или правительстве цены ниже.