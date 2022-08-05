Челябинский генерал МВД получил высокий пост на Северном Кавказе

06 августа 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Генерал-майор Сергей Богдановский уехал в Грозный Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-майор полиции Сергей Богдановский назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД по СКФО. «Богдановский Сергей Викторович указом президента Российской Федерации от 27.07.2022 №506 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по СКФО. Дислокация г. Грозный», — говорится в биографии генерала на сайте полицейского главка. Сергей Богдановский родился 12 февраля 1974 года в поселке Еленинка Челябинской области. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С мая 2018 по июль 2022 — заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции. Ранее челябинское ГУ МВД покинул еще один заместитель начальника Андрей Сухопаров. Его отправили на пенсию. На сегодняшний день у руководителя главка Михаила Скокова остался один заместитель — Артур Рахматуллин. Назначение новых замов ждут к осени.

Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-майор полиции Сергей Богдановский назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД по СКФО. «Богдановский Сергей Викторович указом президента Российской Федерации от 27.07.2022 №506 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по СКФО. Дислокация г. Грозный», — говорится в биографии генерала на сайте полицейского главка. Сергей Богдановский родился 12 февраля 1974 года в поселке Еленинка Челябинской области. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С мая 2018 по июль 2022 — заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции. Ранее челябинское ГУ МВД покинул еще один заместитель начальника Андрей Сухопаров. Его отправили на пенсию. На сегодняшний день у руководителя главка Михаила Скокова остался один заместитель — Артур Рахматуллин. Назначение новых замов ждут к осени.