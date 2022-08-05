05 августа 2022

Челябинский генерал МВД получил высокий пост на Северном Кавказе

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
Генерал-майор Сергей Богдановский уехал в Грозный Фото:
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Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-майор полиции Сергей Богдановский назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД по СКФО.

«Богдановский Сергей Викторович указом президента Российской Федерации от 27.07.2022 №506 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по СКФО. Дислокация г. Грозный», — говорится в биографии генерала на сайте полицейского главка.

Сергей Богдановский родился 12 февраля 1974 года в поселке Еленинка Челябинской области. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С мая 2018 по июль 2022 — заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции.

Ранее челябинское ГУ МВД покинул еще один заместитель начальника Андрей Сухопаров. Его отправили на пенсию. На сегодняшний день у руководителя главка Михаила Скокова остался один заместитель — Артур Рахматуллин. Назначение новых замов ждут к осени.

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Заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области, генерал-майор полиции Сергей Богдановский назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МВД по СКФО. «Богдановский Сергей Викторович указом президента Российской Федерации от 27.07.2022 №506 назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по СКФО. Дислокация г. Грозный», — говорится в биографии генерала на сайте полицейского главка. Сергей Богдановский родился 12 февраля 1974 года в поселке Еленинка Челябинской области. Окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С мая 2018 по июль 2022 — заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции. Ранее челябинское ГУ МВД покинул еще один заместитель начальника Андрей Сухопаров. Его отправили на пенсию. На сегодняшний день у руководителя главка Михаила Скокова остался один заместитель — Артур Рахматуллин. Назначение новых замов ждут к осени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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