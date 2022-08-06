ТАСС: судно с украинским зерном изменило маршрут

07 августа 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в порт Триполи 9 августа Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Сухогруз «Разони» с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи 9 августа утром. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в портовой администрации. «Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сообщил источник, передает ТАСС. Вместе с тем, собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выход трех сухогрузов с зерном. Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. До этого в ведомстве сообщали, что первое судно с украинским зерном «Разони» уже прибыло в Стамбул. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.

Сухогруз «Разони» с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи 9 августа утром. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в портовой администрации. «Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сообщил источник, передает ТАСС. Вместе с тем, собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выход трех сухогрузов с зерном. Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. До этого в ведомстве сообщали, что первое судно с украинским зерном «Разони» уже прибыло в Стамбул. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.