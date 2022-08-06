06 августа 2022

ТАСС: судно с украинским зерном изменило маршрут

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Судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в порт Триполи 9 августа Фото:
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Сухогруз «Разони» с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи 9 августа утром. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в портовой администрации.

«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сообщил источник, передает ТАСС. Вместе с тем, собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана.

Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выход трех сухогрузов с зерном. Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. До этого в ведомстве сообщали, что первое судно с украинским зерном «Разони» уже прибыло в Стамбул. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.

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Сухогруз «Разони» с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи 9 августа утром. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в портовой администрации. «Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», — сообщил источник, передает ТАСС. Вместе с тем, собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Ранее сообщалось, что 5 августа из украинских портов планируют выход трех сухогрузов с зерном. Об этом доложил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. До этого в ведомстве сообщали, что первое судно с украинским зерном «Разони» уже прибыло в Стамбул. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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