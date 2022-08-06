06 августа 2022
05 августа 2022

Такси с пассажирами провалилось в коммунальную яму в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, проверка автомобиля, инспектор дпс
На месте аварии работают экстренные службы Фото:

Такси, которое перевозило пассажиров, провалилось в огромную коммунальную яму на автомобильной дороге в Миассе (Челябинская область). Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Ильменская», сообщают очевидцы в соцсетях.

«По словам пострадавшего, который явно был в нетрезвом состоянии, он ехал с таксистом к девушке. Как только случилась авария, водитель скрылся с места происшествия», — написал один из очевидцев в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

По информации свидетелей, в результате аварии жертв нет. Комментаторы в соцсетях указывают, что возле ямы не было никаких предупреждающих знаков. Судя по фото, автомобиль снес ограждение вокруг ямы и упал в нее полностью. Комментарии от экстренных служб будут опубликованы, как только они поступят.

На месте ЧП работают экстренные службы
В результате аварии жертв нет

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Такси, которое перевозило пассажиров, провалилось в огромную коммунальную яму на автомобильной дороге в Миассе (Челябинская область). Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Ильменская», сообщают очевидцы в соцсетях. «По словам пострадавшего, который явно был в нетрезвом состоянии, он ехал с таксистом к девушке. Как только случилась авария, водитель скрылся с места происшествия», — написал один из очевидцев в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». По информации свидетелей, в результате аварии жертв нет. Комментаторы в соцсетях указывают, что возле ямы не было никаких предупреждающих знаков. Судя по фото, автомобиль снес ограждение вокруг ямы и упал в нее полностью. Комментарии от экстренных служб будут опубликованы, как только они поступят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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