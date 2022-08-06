Такси с пассажирами провалилось в коммунальную яму в Миассе. Фото

07 августа 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU Такси, которое перевозило пассажиров, провалилось в огромную коммунальную яму на автомобильной дороге в Миассе (Челябинская область). Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Ильменская», сообщают очевидцы в соцсетях. «По словам пострадавшего, который явно был в нетрезвом состоянии, он ехал с таксистом к девушке. Как только случилась авария, водитель скрылся с места происшествия», — написал один из очевидцев в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». По информации свидетелей, в результате аварии жертв нет. Комментаторы в соцсетях указывают, что возле ямы не было никаких предупреждающих знаков. Судя по фото, автомобиль снес ограждение вокруг ямы и упал в нее полностью. Комментарии от экстренных служб будут опубликованы, как только они поступят. На месте ЧП работают экстренные службы Anna Markelova/паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте» В результате аварии жертв нет Anna Markelova/паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»

Такси, которое перевозило пассажиров, провалилось в огромную коммунальную яму на автомобильной дороге в Миассе (Челябинская область). Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Ильменская», сообщают очевидцы в соцсетях. «По словам пострадавшего, который явно был в нетрезвом состоянии, он ехал с таксистом к девушке. Как только случилась авария, водитель скрылся с места происшествия», — написал один из очевидцев в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». По информации свидетелей, в результате аварии жертв нет. Комментаторы в соцсетях указывают, что возле ямы не было никаких предупреждающих знаков. Судя по фото, автомобиль снес ограждение вокруг ямы и упал в нее полностью. Комментарии от экстренных служб будут опубликованы, как только они поступят.