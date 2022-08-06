06 августа 2022
05 августа 2022

Житель Магнитогорска получил счет за капремонт на 40 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Капитальный ремонт. Челябинск., балкон, жкх, капремонт
Собственнику посоветовали списать долги через суд Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) пожаловался в соцсетях, что получил счет за капитальный ремонт почти на 40 тысяч рублей. Скриншот из личного кабинета с данными платежей он опубликовал для обсуждения.

«Это что такое, люди? Объясните, пожалуйста. *** (безвыходная ситуация — прим. ред.) какой-то!», — написал должник в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск».

Судя по скриншоту, долг мужчины за капитальный ремонт составляет 38 тысяч рублей, пеня — 9 тысяч рублей. В комментариях участники паблика советуют мужчине и дальше не платить за капремонт, а некоторые жалуются, что им тоже приходят огромные счета, которые они не собираются оплачивать, пока не дойдет до суда.

Мужчина недоумевает, откуда взялся такой долг

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) пожаловался в соцсетях, что получил счет за капитальный ремонт почти на 40 тысяч рублей. Скриншот из личного кабинета с данными платежей он опубликовал для обсуждения. «Это что такое, люди? Объясните, пожалуйста. *** (безвыходная ситуация — прим. ред.) какой-то!», — написал должник в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск». Судя по скриншоту, долг мужчины за капитальный ремонт составляет 38 тысяч рублей, пеня — 9 тысяч рублей. В комментариях участники паблика советуют мужчине и дальше не платить за капремонт, а некоторые жалуются, что им тоже приходят огромные счета, которые они не собираются оплачивать, пока не дойдет до суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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