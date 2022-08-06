Житель Магнитогорска получил счет за капремонт на 40 тысяч рублей

07 августа 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Собственнику посоветовали списать долги через суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) пожаловался в соцсетях, что получил счет за капитальный ремонт почти на 40 тысяч рублей. Скриншот из личного кабинета с данными платежей он опубликовал для обсуждения. «Это что такое, люди? Объясните, пожалуйста. *** (безвыходная ситуация — прим. ред.) какой-то!», — написал должник в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск». Судя по скриншоту, долг мужчины за капитальный ремонт составляет 38 тысяч рублей, пеня — 9 тысяч рублей. В комментариях участники паблика советуют мужчине и дальше не платить за капремонт, а некоторые жалуются, что им тоже приходят огромные счета, которые они не собираются оплачивать, пока не дойдет до суда. Мужчина недоумевает, откуда взялся такой долг Паблик «Черное и Белое. Магнитогорск»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) пожаловался в соцсетях, что получил счет за капитальный ремонт почти на 40 тысяч рублей. Скриншот из личного кабинета с данными платежей он опубликовал для обсуждения. «Это что такое, люди? Объясните, пожалуйста. *** (безвыходная ситуация — прим. ред.) какой-то!», — написал должник в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск». Судя по скриншоту, долг мужчины за капитальный ремонт составляет 38 тысяч рублей, пеня — 9 тысяч рублей. В комментариях участники паблика советуют мужчине и дальше не платить за капремонт, а некоторые жалуются, что им тоже приходят огромные счета, которые они не собираются оплачивать, пока не дойдет до суда.