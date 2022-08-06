Американцы заявили, что Путин и Эрдоган могут обрушить доллар

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) поддержали решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Лидеры двух стран провели 5 августа переговоры в Сочи.
«А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США», — написал один из пользователей соцсети.
Аналогичное мнение высказал другой пользователь. «Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом», — написал он.
Еще один из комментаторов заявил, что евро и доллар станут слабее из-за российского рубля. «Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар», — высказал мнение пользователь.
По мнению одного из читателей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заботится о потребностях турецких граждан в отличие от других лидеров. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего», — констатировал еще один пользователь соцсети.
Другой читатель поддержал политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призвал президента Турции убедить страны НАТО перейти к расчету за газ в национальные валюты. «Так держать, господин [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе», — написал читатель.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) поддержали решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Лидеры двух стран провели 5 августа переговоры в Сочи. «А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США», — написал один из пользователей соцсети. Аналогичное мнение высказал другой пользователь. «Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом», — написал он. Еще один из комментаторов заявил, что евро и доллар станут слабее из-за российского рубля. «Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар», — высказал мнение пользователь. По мнению одного из читателей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заботится о потребностях турецких граждан в отличие от других лидеров. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего», — констатировал еще один пользователь соцсети. Другой читатель поддержал политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призвал президента Турции убедить страны НАТО перейти к расчету за газ в национальные валюты. «Так держать, господин [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе», — написал читатель. Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи, лидеры стран договорились о частичной оплате газа рублями, сообщили в СМИ. Также там сообщали, что Эрдоган хочет урегулировать конфликт России и Украины.