Американцы заявили, что Путин и Эрдоган могут обрушить доллар

На Западе предрекли крах доллара после встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) поддержали решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Лидеры двух стран провели 5 августа переговоры в Сочи.

«А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США», — написал один из пользователей соцсети.

Аналогичное мнение высказал другой пользователь. «Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом», — написал он.

Еще один из комментаторов заявил, что евро и доллар станут слабее из-за российского рубля. «Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар», — высказал мнение пользователь.

По мнению одного из читателей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заботится о потребностях турецких граждан в отличие от других лидеров. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего», — констатировал еще один пользователь соцсети.

Другой читатель поддержал политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призвал президента Турции убедить страны НАТО перейти к расчету за газ в национальные валюты. «Так держать, господин [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе», — написал читатель.

Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи, лидеры стран договорились о частичной оплате газа рублями, сообщили в СМИ. Также там сообщали, что Эрдоган хочет урегулировать конфликт России и Украины.