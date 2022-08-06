Turkish Journal: Эрдоган хочет помирить Россию и Украину в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет нейтралитет в конфликте РФ и Украины, пишут СМИ Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать переговоры президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщает Turkish Journal.

«Аналитики говорят, что цель Эрдогана — оставаться нейтральным, несмотря на конфликт России и Украины. Эксперты по региону сходятся во мнении, что Эрдогану удалось довольно хорошо сориентироваться в своей позиции между Россией и Западом, и что конечная цель турецкого лидера — свести вместе Путина и президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров в Стамбуле», — пишет Turkish Journal.

Ранее Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Они обсудили двухсторонние отношения и договорились о частичной оплате газа в рублях, передает «Царьград». Также СМИ сообщали, что лидеры поговорят о конфликте на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. За это время делегации двух стран проводили переговоры, но так и не пришли к урегулированию конфликта.