Turkish Journal: Эрдоган хочет помирить Россию и Украину в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет нейтралитет в конфликте РФ и Украины, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать переговоры президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщает Turkish Journal.

«Аналитики говорят, что цель Эрдогана — оставаться нейтральным, несмотря на конфликт России и Украины. Эксперты по региону сходятся во мнении, что Эрдогану удалось довольно хорошо сориентироваться в своей позиции между Россией и Западом, и что конечная цель турецкого лидера — свести вместе Путина и президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров в Стамбуле», — пишет Turkish Journal.

Ранее Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Они обсудили двухсторонние отношения и договорились о частичной оплате газа в рублях, передает «Царьград». Также СМИ сообщали, что лидеры поговорят о конфликте на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. За это время делегации двух стран проводили переговоры, но так и не пришли к урегулированию конфликта.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать переговоры президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщает Turkish Journal. «Аналитики говорят, что цель Эрдогана — оставаться нейтральным, несмотря на конфликт России и Украины. Эксперты по региону сходятся во мнении, что Эрдогану удалось довольно хорошо сориентироваться в своей позиции между Россией и Западом, и что конечная цель турецкого лидера — свести вместе Путина и президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров в Стамбуле», — пишет Turkish Journal. Ранее Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Они обсудили двухсторонние отношения и договорились о частичной оплате газа в рублях, передает «Царьград». Также СМИ сообщали, что лидеры поговорят о конфликте на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. За это время делегации двух стран проводили переговоры, но так и не пришли к урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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