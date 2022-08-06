06 августа 2022
05 августа 2022

Жители ХМАО хвастаются огромными рыбами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Мужчина поймал огромную рыбу на реке Юган. (Архивное фото) Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами, выловленными на реке Юган. Информация об этом появилась на странице «ВКонтакте», посвященной рыбалке в регионе.

«Выловил на реке Юган. Ранее поймал нельму на спиннинг на блесну», — пишет Сергей Зенков на своей личной странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пурпе поймал метровую щуку весом в 14 килограммов. У рыбака это первый улов подобного размера.

Мужчина держит в руках огромную рыбу

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами, выловленными на реке Юган. Информация об этом появилась на странице «ВКонтакте», посвященной рыбалке в регионе. «Выловил на реке Юган. Ранее поймал нельму на спиннинг на блесну», — пишет Сергей Зенков на своей личной странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пурпе поймал метровую щуку весом в 14 килограммов. У рыбака это первый улов подобного размера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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