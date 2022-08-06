Мужчина поймал огромную рыбу на реке Юган. (Архивное фото)
Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) хвастаются огромными рыбами, выловленными на реке Юган. Информация об этом появилась на странице «ВКонтакте», посвященной рыбалке в регионе.
«Выловил на реке Юган. Ранее поймал нельму на спиннинг на блесну», — пишет Сергей Зенков на своей личной странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пурпе поймал метровую щуку весом в 14 килограммов. У рыбака это первый улов подобного размера.
Мужчина держит в руках огромную рыбу
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