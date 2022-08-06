06 августа 2022

Екатеринбуржцы не могут уехать домой после крупного фестиваля. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи екатеринбуржцев попали в пробки после музыкального фестиваля Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после музыкального мероприятия Summer fest, который прошел в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«После фестиваля тысячи людей собрались уезжать домой. Сейчас здесь огромные пробки и высокий спрос на такси», — рассказал корреспондент URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального фестиваля, 7 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время фестиваля стал известен хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге — музыкальная группа Filatov&Karas.

Цены на такси
Фото:

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Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после музыкального мероприятия Summer fest, который прошел в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «После фестиваля тысячи людей собрались уезжать домой. Сейчас здесь огромные пробки и высокий спрос на такси», — рассказал корреспондент URA.RU Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального фестиваля, 7 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время фестиваля стал известен хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге — музыкальная группа Filatov&Karas.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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