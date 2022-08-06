Тысячи екатеринбуржцев попали в пробки после музыкального фестиваля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут уехать домой после музыкального мероприятия Summer fest, который прошел в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«После фестиваля тысячи людей собрались уезжать домой. Сейчас здесь огромные пробки и высокий спрос на такси», — рассказал корреспондент URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального фестиваля, 7 августа в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время фестиваля стал известен хэдлайнер Дня города в Екатеринбурге — музыкальная группа Filatov&Karas.