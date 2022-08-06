В Екатеринбурге выступили Ramil, Rauf&Faik, Hamali&Navai и Свик. Фоторепортаж

07 августа 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге завершился первый день крупного музыкального фестиваля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки. Певцы получили подарки от аниматоров Фото: URA.RU После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола». Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следующими вышли Rauf&Faik. Музыканты начали свое выступление с медленного трека «Я люблю тебя». Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После них на фестивале появилась Люся Чеботина. Певица в беседе с журналистом URA.RU рассказала, что между Екатеринбургом и Монако выберет столицу Урала. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следующим выступил Леша Свик. Певец со сцены подарил нескольким фанатом бутылки с водой. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дальше выступил музыкальный проект Filatov & Karas. Музыканты подтвердили, что это не последнее их появление в Екатеринбурге, группа выступит на Дне города 20 августа. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После музыкальной группы на фестивале Summer fest появился Ramil. Певец остановил концерт из-за тишины в зале, однако позже он продолжил выступление спев «Сон», «Сияй» и другие хиты. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки. После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола». Следующими вышли Rauf&Faik. Музыканты начали свое выступление с медленного трека «Я люблю тебя». После них на фестивале появилась Люся Чеботина. Певица в беседе с журналистом URA.RU рассказала, что между Екатеринбургом и Монако выберет столицу Урала. Следующим выступил Леша Свик. Певец со сцены подарил нескольким фанатом бутылки с водой. Дальше выступил музыкальный проект Filatov & Karas. Музыканты подтвердили, что это не последнее их появление в Екатеринбурге, группа выступит на Дне города 20 августа. После музыкальной группы на фестивале Summer fest появился Ramil. Певец остановил концерт из-за тишины в зале, однако позже он продолжил выступление спев «Сон», «Сияй» и другие хиты. Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai.