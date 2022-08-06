В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil.
Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto.
Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки.
Певцы получили подарки от аниматоров
Фото: URA.RU
После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола».
Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки. После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола». Следующими вышли Rauf&Faik. Музыканты начали свое выступление с медленного трека «Я люблю тебя». После них на фестивале появилась Люся Чеботина. Певица в беседе с журналистом URA.RU рассказала, что между Екатеринбургом и Монако выберет столицу Урала. Следующим выступил Леша Свик. Певец со сцены подарил нескольким фанатом бутылки с водой. Дальше выступил музыкальный проект Filatov & Karas. Музыканты подтвердили, что это не последнее их появление в Екатеринбурге, группа выступит на Дне города 20 августа. После музыкальной группы на фестивале Summer fest появился Ramil. Певец остановил концерт из-за тишины в зале, однако позже он продолжил выступление спев «Сон», «Сияй» и другие хиты. Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai.