06 августа 2022

В Екатеринбурге выступили Ramil, Rauf&Faik, Hamali&Navai и Свик. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Джаро&Ханза. Екатеринбург
В Екатеринбурге завершился первый день крупного музыкального фестиваля Фото:

В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil.

Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto.

Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки.

Певцы получили подарки от аниматоров
Фото:

После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола».

Джаро&Ханза. Екатеринбург
Фото:
Джаро&Ханза. Екатеринбург
Фото:
Джаро&Ханза. Екатеринбург
Фото:

Следующими вышли Rauf&Faik. Музыканты начали свое выступление с медленного трека «Я люблю тебя».

RAUF& FAIK
Фото:
RAUF& FAIK
Фото:
RAUF& FAIK
Фото:

После них на фестивале появилась Люся Чеботина. Певица в беседе с журналистом URA.RU рассказала, что между Екатеринбургом и Монако выберет столицу Урала.

Люся Чеботина
Фото:
Люся Чеботина
Фото:
Люся Чеботина
Фото:

Следующим выступил Леша Свик. Певец со сцены подарил нескольким фанатом бутылки с водой.

Леша Свик
Фото:
Леша Свик
Фото:
Леша Свик
Фото:

Дальше выступил музыкальный проект Filatov & Karas. Музыканты подтвердили, что это не последнее их появление в Екатеринбурге, группа выступит на Дне города 20 августа.

Филатов и Карась
Фото:
Филатов и Карась
Фото:
Филатов и Карась
Фото:

После музыкальной группы на фестивале Summer fest появился Ramil. Певец остановил концерт из-за тишины в зале, однако позже он продолжил выступление спев «Сон», «Сияй» и другие хиты.

Рамиль
Фото:
Рамиль
Фото:
Рамиль
Фото:

Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai.

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В МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день крупного музыкального мероприятия Summer Fest. Перед свердловчанами выступили: Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Для удобства зрителей от остановки ЭКСПО до метро «Ботаническая» продолжит курсировать бесплатный автобус. 7 августа фестиваль продолжится, на сцене выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Одними из первых на сцену вышли авторы хита «Федерико Феллини» Galibri & Mavik. Аниматоры подарили им подарки. После них на екатеринбургскую сцену поднялся дуэт Джаро & Ханза. Тысячи свердловчан отрывались под песню «Королева танцпола». Следующими вышли Rauf&Faik. Музыканты начали свое выступление с медленного трека «Я люблю тебя». После них на фестивале появилась Люся Чеботина. Певица в беседе с журналистом URA.RU рассказала, что между Екатеринбургом и Монако выберет столицу Урала. Следующим выступил Леша Свик. Певец со сцены подарил нескольким фанатом бутылки с водой. Дальше выступил музыкальный проект Filatov & Karas. Музыканты подтвердили, что это не последнее их появление в Екатеринбурге, группа выступит на Дне города 20 августа. После музыкальной группы на фестивале Summer fest появился Ramil. Певец остановил концерт из-за тишины в зале, однако позже он продолжил выступление спев «Сон», «Сияй» и другие хиты. Завершился первый день крупного музыкального фестиваля выступлением группы Hamali&Navai.
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