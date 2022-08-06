06 августа 2022
05 августа 2022

В Тюмени продают коттедж со SPA-комплексом за 100 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж продают за 100 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Тюмени рядом с озером Цимлянское продается коттедж за 100 миллионов рублей с общей площадью 1100 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. В доме находится спа-центр, хамам, джакузи и бассейн.

«Продается элитный коттедж в городе (район озера Цимлянское). Дом построен из керамического кирпича в трех уровнях.<…> Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. <…> Спа-центр — 200 кв.м, бассейн 13 на 3,5 метра, джакузи, баня, хамам. Площадь дома: 1100 кв. м. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На земельном участке есть зона барбекю и теплица. Кроме того, как указано в объявлении, недалеко от коттеджа находится лесной массив с двумя базами отдыха.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени была выставлена на продажу трехкомнатная квартира за 70 миллионов рублей с площадью 160 кв. м. Также сообщалось, что в областной столице продавали четырехэтажный особняк за 120 млн рублей.

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В Тюмени рядом с озером Цимлянское продается коттедж за 100 миллионов рублей с общей площадью 1100 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. В доме находится спа-центр, хамам, джакузи и бассейн. «Продается элитный коттедж в городе (район озера Цимлянское). Дом построен из керамического кирпича в трех уровнях.<…> Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. <…> Спа-центр — 200 кв.м, бассейн 13 на 3,5 метра, джакузи, баня, хамам. Площадь дома: 1100 кв. м. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении. На земельном участке есть зона барбекю и теплица. Кроме того, как указано в объявлении, недалеко от коттеджа находится лесной массив с двумя базами отдыха. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени была выставлена на продажу трехкомнатная квартира за 70 миллионов рублей с площадью 160 кв. м. Также сообщалось, что в областной столице продавали четырехэтажный особняк за 120 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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