Коттедж продают за 100 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени рядом с озером Цимлянское продается коттедж за 100 миллионов рублей с общей площадью 1100 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. В доме находится спа-центр, хамам, джакузи и бассейн.

«Продается элитный коттедж в городе (район озера Цимлянское). Дом построен из керамического кирпича в трех уровнях.<…> Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. <…> Спа-центр — 200 кв.м, бассейн 13 на 3,5 метра, джакузи, баня, хамам. Площадь дома: 1100 кв. м. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На земельном участке есть зона барбекю и теплица. Кроме того, как указано в объявлении, недалеко от коттеджа находится лесной массив с двумя базами отдыха.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени была выставлена на продажу трехкомнатная квартира за 70 миллионов рублей с площадью 160 кв. м. Также сообщалось, что в областной столице продавали четырехэтажный особняк за 120 млн рублей.