Морозов осудил призыв ЕС иначе относиться к Гитлеру из-за Украины

Олег Морозов назвал депутата Европарламента от ФРГ Мартина Зоннеборна — фриком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По мнению депутата Европарламента от ФРГ Мартина Зоннеборна, можно оправдать любое преступление, если оно направлено против русских. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов раскритиковал дипломата из Германии за его призыв иначе взглянуть на роль Адольфа Гитлера на фоне современного противостояния России и Запада из-за Украины.

«Конечно, европарламентарий Зонненборн абсолютный фрик. Но своей политической клоунадой он обозначает важные ментальные вещи. А именно: можно оправдать любое преступление, если оно направлено против русских. И тогда [диктатор нацистской Германии Адольф] Гитлер — национальный герой Германии и кумир современной Европы», — написал российский политик в своем telegram-канале.

По его словам, украинские нацисты заразили Европу «бандеровской бацилой». «И Европа податливо отозвалась, захлебываясь русофобией. Все логично: ждите исторической реабилитации Гитлера! И тогда еще более логичными становятся наши действия на Украине», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн выступил с предложением иначе взглянуть на личность нацистского лидера Адольфа Гитлера. Дипломат из Германии отметил, действия фюрера иначе воспринимаются на фоне ситуации вокруг Украины. «Я предполагаю, что в сложившейся ситуации [диктатор нацистской Германии Адольф] Гитлер тоже полностью переосмыслится, ведь он воевал против русских», — заявил Зоннеборн в интервью журналу Telepolis.