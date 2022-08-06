WSJ: Европе и Азии придется бороться за российский газ

07 августа 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Журналисты отмечают, что Европе уже приходится бороться за газ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В ближайшее время ситуация с поставками газа из России может ухудшиться. Холодная зима в Азии может спровоцировать сценарий, в котором той придется бороться со странами ЕС за природный газ. Об этом пишут журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в своей статье. «Ситуация может ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. Россия найдет больше причин сокращать поставки [газа]. Даже экспорт российского СПГ [сжиженного природного газа] может быть нарушен. Экономический подъем в Китае после карантина из-за коронавируса или холодная зима в Азии вызовут борьбу с Европой за поставки СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — приводят свою аналитику журналисты издания Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что странам ЕС уже приходится «бороться» за газ. В июле правая партия вышла из правящей коалиции Италии, «сославшись на «ужасный выбор», с которым сталкиваются итальянские семьи: «оплачивать счета за электричество или покупать еду». По их мнению, это вынудило уйти в отставку премьер-министра Италии Марио Драги, который в июне ездил в Киев, чтобы показать поддержку Украины Италией. Санкции на углеводороды были введены Западными странами после объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на территории Украины. Запреты на поставки сырья спровоцировали их нехватку в ЕС. Аналитики иностранного издания рассказали, что в последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от «нашего плохого сценария к ужасному». При работе трубопровода «Северный поток» на 20% от его мощности, запасов на зиму может оказаться недостаточно. Поэтому ЕС необходимо планировать широкомасштабное нормирование спроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время ситуация с поставками газа из России может ухудшиться. Холодная зима в Азии может спровоцировать сценарий, в котором той придется бороться со странами ЕС за природный газ. Об этом пишут журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в своей статье. «Ситуация может ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. Россия найдет больше причин сокращать поставки [газа]. Даже экспорт российского СПГ [сжиженного природного газа] может быть нарушен. Экономический подъем в Китае после карантина из-за коронавируса или холодная зима в Азии вызовут борьбу с Европой за поставки СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — приводят свою аналитику журналисты издания Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что странам ЕС уже приходится «бороться» за газ. В июле правая партия вышла из правящей коалиции Италии, «сославшись на «ужасный выбор», с которым сталкиваются итальянские семьи: «оплачивать счета за электричество или покупать еду». По их мнению, это вынудило уйти в отставку премьер-министра Италии Марио Драги, который в июне ездил в Киев, чтобы показать поддержку Украины Италией. Санкции на углеводороды были введены Западными странами после объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля спецоперации на территории Украины. Запреты на поставки сырья спровоцировали их нехватку в ЕС. Аналитики иностранного издания рассказали, что в последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от «нашего плохого сценария к ужасному». При работе трубопровода «Северный поток» на 20% от его мощности, запасов на зиму может оказаться недостаточно. Поэтому ЕС необходимо планировать широкомасштабное нормирование спроса.