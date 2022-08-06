WSJ: Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной

07 августа 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Журналисты уверены, что целью Путина является раскол западной коалиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент России Владимир Путин реализовал свою стратегию и «развязал энергетическую войну». Высокими ценами на газ Россия раскалывает Запад и изменяет их элиты. Об этом пишут журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в своей статье. «В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе. В стратегии Владимира Путина нет никакой тайны. Он изложил это на экономической конференции в Санкт-Петербурге в июне: высокие цены на энергоносители, которые приносят трудности, распространяясь по всей европейской экономике, создают социальные потрясения, а это означает, что люди проголосуют за свои больные кошельки. Это, в свою очередь, приведет к власти популистские партии, которые, говоря его собственным языком, изменят „элиты“ в Европе», — считают журналисты издания Wall Street Journal. Они отметили, что конечной целью Путина является смена правительства в Европе на тех, кто поддерживает спецоперацию, тем самым расколов западную коалицию. Они считают, что это стратегия уже работает. В прошлом месяце правая партия вышла из правящей коалиции Италии из-за того, что итальянским семьям приходится выбирать — «оплачивать счет на электричество или покупать еду». Поэтому премьер-министр Марио Драги, который в июне ездил в Украину, чтобы поддержку Киев от лица Италии, подал в отставку. Также в своей статье журналисты предрекли борьбу Азии и Европы за российский газ. Они считают, что ситуация с поставками газа может ухудшиться в ближайшие месяцы. РФ найдет причины сократить поставки сырья, экономический подъем в Китае или холодная зима в Азии приведут их борьбу с Европой за поставки, что только повысит цены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин реализовал свою стратегию и «развязал энергетическую войну». Высокими ценами на газ Россия раскалывает Запад и изменяет их элиты. Об этом пишут журналисты Дэниел Ергин и Майкл Стоппард в своей статье. «В битве за Украину открылся второй фронт — энергетическая война в Европе. В стратегии Владимира Путина нет никакой тайны. Он изложил это на экономической конференции в Санкт-Петербурге в июне: высокие цены на энергоносители, которые приносят трудности, распространяясь по всей европейской экономике, создают социальные потрясения, а это означает, что люди проголосуют за свои больные кошельки. Это, в свою очередь, приведет к власти популистские партии, которые, говоря его собственным языком, изменят „элиты“ в Европе», — считают журналисты издания Wall Street Journal. Они отметили, что конечной целью Путина является смена правительства в Европе на тех, кто поддерживает спецоперацию, тем самым расколов западную коалицию. Они считают, что это стратегия уже работает. В прошлом месяце правая партия вышла из правящей коалиции Италии из-за того, что итальянским семьям приходится выбирать — «оплачивать счет на электричество или покупать еду». Поэтому премьер-министр Марио Драги, который в июне ездил в Украину, чтобы поддержку Киев от лица Италии, подал в отставку. Также в своей статье журналисты предрекли борьбу Азии и Европы за российский газ. Они считают, что ситуация с поставками газа может ухудшиться в ближайшие месяцы. РФ найдет причины сократить поставки сырья, экономический подъем в Китае или холодная зима в Азии приведут их борьбу с Европой за поставки, что только повысит цены.