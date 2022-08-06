Евгений Куйвашев любит путешествовать на поездах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и признался, что с недавних пор полюбил поезда. Соответствующий пост он опубликовал у себя в telegram-канале.

«Сегодня в России отмечается День железнодорожника. На железной дороге работают хорошие и очень ответственные люди. Я в последнее время полюбил ездить на поездах. В поездки по региону, где есть возможность, — только так», — написал Куйвашев.

Свердловская железная дорога занимает второе место по объему погрузки и является одним из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году СвЖД перевезла на 15% больше пассажиров и на 6,5 процента больше грузов, чем годом ранее. Услугами компании воспользовались более 26 миллионов пассажиров, следует из информации на сайте департамента информационной политики Свердловской области.