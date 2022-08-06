Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и признался, что с недавних пор полюбил поезда. Соответствующий пост он опубликовал у себя в telegram-канале.
«Сегодня в России отмечается День железнодорожника. На железной дороге работают хорошие и очень ответственные люди. Я в последнее время полюбил ездить на поездах. В поездки по региону, где есть возможность, — только так», — написал Куйвашев.
Свердловская железная дорога занимает второе место по объему погрузки и является одним из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году СвЖД перевезла на 15% больше пассажиров и на 6,5 процента больше грузов, чем годом ранее. Услугами компании воспользовались более 26 миллионов пассажиров, следует из информации на сайте департамента информационной политики Свердловской области.
Губернатор предпочитает совершать рабочие поездки на поездах
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и признался, что с недавних пор полюбил поезда. Соответствующий пост он опубликовал у себя в telegram-канале. «Сегодня в России отмечается День железнодорожника. На железной дороге работают хорошие и очень ответственные люди. Я в последнее время полюбил ездить на поездах. В поездки по региону, где есть возможность, — только так», — написал Куйвашев. Свердловская железная дорога занимает второе место по объему погрузки и является одним из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году СвЖД перевезла на 15% больше пассажиров и на 6,5 процента больше грузов, чем годом ранее. Услугами компании воспользовались более 26 миллионов пассажиров, следует из информации на сайте департамента информационной политики Свердловской области.