06 августа 2022
05 августа 2022

В челябинском нацпарке ребенок получил травмы от упавшего камня

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, туристы, туризм, треккинг
Упавший камень попал по голове шестилетней девочке Фото:

В национальном парке «Таганай» Челябинской области шестилетней девочке попал по голове камень, который сорвался с горы. Ребенка эвакуировали спасатели Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку. По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу», — указали в пресс-службе ПСС.

Спасатели выехали на место происшествия на квадроциклах и эвакуировали ребенка в Центральную усадьбу. По дороге отец девочки держал ее на руках, так как она постоянно засыпала. Пострадавшую передали сотрудникам Скорой помощи.

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В национальном парке «Таганай» Челябинской области шестилетней девочке попал по голове камень, который сорвался с горы. Ребенка эвакуировали спасатели Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку. По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу», — указали в пресс-службе ПСС. Спасатели выехали на место происшествия на квадроциклах и эвакуировали ребенка в Центральную усадьбу. По дороге отец девочки держал ее на руках, так как она постоянно засыпала. Пострадавшую передали сотрудникам Скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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