В челябинском нацпарке ребенок получил травмы от упавшего камня

07 августа 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Упавший камень попал по голове шестилетней девочке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В национальном парке «Таганай» Челябинской области шестилетней девочке попал по голове камень, который сорвался с горы. Ребенка эвакуировали спасатели Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку. По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу», — указали в пресс-службе ПСС. Спасатели выехали на место происшествия на квадроциклах и эвакуировали ребенка в Центральную усадьбу. По дороге отец девочки держал ее на руках, так как она постоянно засыпала. Пострадавшую передали сотрудникам Скорой помощи.

В национальном парке «Таганай» Челябинской области шестилетней девочке попал по голове камень, который сорвался с горы. Ребенка эвакуировали спасатели Златоустовского отряда областной Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку. По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу», — указали в пресс-службе ПСС. Спасатели выехали на место происшествия на квадроциклах и эвакуировали ребенка в Центральную усадьбу. По дороге отец девочки держал ее на руках, так как она постоянно засыпала. Пострадавшую передали сотрудникам Скорой помощи.