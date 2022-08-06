В курганском УМВД уточнили подробности аварии с ребенком

В УМВД России по Курганской области подробнее рассказали об аварии с ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В УМВД России по Курганской области URA.RU подробнее рассказали про аварию с ребенком на самокате. В микрорайоне Заозерный машина на большой скорости сбила мальчика. ДТП произошло на перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева.

«6 августа 2022 года в 17 часов 45 минут в городе Кургане на проспекте Маршала Голикова 65-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при проезде перекрестка допустил наезд на ребенка, который по регулируемому пешеходному переходу пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 10-летнего мальчика с травмами госпитализировали в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста», — сообщается в пресс-службе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Курганцы рассказывают, что этот перекресток является проблемным в городе. Мнение горожан разделилось — одни обвиняют ребенка и говорят, что ему следовало смотреть по сторонам, а другие, что водитель должен был снизить скорость перед перекрестком.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерный в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик, не слезая с самоката, начинал проезжать перекресток, и его на большой скорости сбила машина.