06 августа 2022
05 августа 2022

В курганском УМВД уточнили подробности аварии с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, лето, ребенок без присмотра, самокат
В УМВД России по Курганской области подробнее рассказали об аварии с ребенком Фото:

В УМВД России по Курганской области URA.RU подробнее рассказали про аварию с ребенком на самокате. В микрорайоне Заозерный машина на большой скорости сбила мальчика. ДТП произошло на перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева.

«6 августа 2022 года в 17 часов 45 минут в городе Кургане на проспекте Маршала Голикова 65-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при проезде перекрестка допустил наезд на ребенка, который по регулируемому пешеходному переходу пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 10-летнего мальчика с травмами госпитализировали в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста», — сообщается в пресс-службе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Курганцы рассказывают, что этот перекресток является проблемным в городе. Мнение горожан разделилось — одни обвиняют ребенка и говорят, что ему следовало смотреть по сторонам, а другие, что водитель должен был снизить скорость перед перекрестком.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерный в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик, не слезая с самоката, начинал проезжать перекресток, и его на большой скорости сбила машина.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В УМВД России по Курганской области URA.RU подробнее рассказали про аварию с ребенком на самокате. В микрорайоне Заозерный машина на большой скорости сбила мальчика. ДТП произошло на перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева. «6 августа 2022 года в 17 часов 45 минут в городе Кургане на проспекте Маршала Голикова 65-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при проезде перекрестка допустил наезд на ребенка, который по регулируемому пешеходному переходу пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 10-летнего мальчика с травмами госпитализировали в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста», — сообщается в пресс-службе. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Курганцы рассказывают, что этот перекресток является проблемным в городе. Мнение горожан разделилось — одни обвиняют ребенка и говорят, что ему следовало смотреть по сторонам, а другие, что водитель должен был снизить скорость перед перекрестком. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Заозерный в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик, не слезая с самоката, начинал проезжать перекресток, и его на большой скорости сбила машина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...