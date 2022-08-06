Свердловский фестиваль реконструкции отменили из-за спецоперации

07 августа 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Покровский рубежъ» проводится в Артемовском городском округе с 2015 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Военно-исторический фестиваль «Покровский рубежъ», который проводится под Екатеринбургом с 2015 года, этим летом не состоится. Организаторы решили не реконструировать сцены боевых действий на фоне спецоперации. Об этом рассказал один из авторов фестиваля Олег Фатеев. «Мы первоначально запланировали большой фестиваль на 13 и 14 августа, но пришлось от него отказаться. Тем не менее, мы приглашаем приехать к нам в предстоящую субботу. Да, реконструкций не будет, зато осталась образовательная программа. Ждем спикеров из разных городов, которые выступят с докладами по эпохам раннего Средневековья и по Великой Отечественной войне», — рассказал Фатеев изданию «Артемовский зефир». Решение не реконструировать сцены боевых действий приняли на фоне спецоперации. При этом организаторы намерены развивать «Покровский рубежъ» как туристический и образовательный проект, который будет функционировать круглогодично. Авторы хотят сделать несколько локаций с разными эпохами и проводить реконструкции несколько раз в течение года.

Военно-исторический фестиваль «Покровский рубежъ», который проводится под Екатеринбургом с 2015 года, этим летом не состоится. Организаторы решили не реконструировать сцены боевых действий на фоне спецоперации. Об этом рассказал один из авторов фестиваля Олег Фатеев. «Мы первоначально запланировали большой фестиваль на 13 и 14 августа, но пришлось от него отказаться. Тем не менее, мы приглашаем приехать к нам в предстоящую субботу. Да, реконструкций не будет, зато осталась образовательная программа. Ждем спикеров из разных городов, которые выступят с докладами по эпохам раннего Средневековья и по Великой Отечественной войне», — рассказал Фатеев изданию «Артемовский зефир». Решение не реконструировать сцены боевых действий приняли на фоне спецоперации. При этом организаторы намерены развивать «Покровский рубежъ» как туристический и образовательный проект, который будет функционировать круглогодично. Авторы хотят сделать несколько локаций с разными эпохами и проводить реконструкции несколько раз в течение года.