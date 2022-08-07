Политолог Брутер: Зеленский возглавит наступление ради картинки

Брутер задается вопросом о способности Зеленского создать группировку для наступления на освобожденные территории Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для картинки успеха на Украине президент страны Владимир Зеленский возглавит наступление на освобожденные Россией территории, однако направление наступления еще неизвестно. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Да, я думаю, что вероятность почти 100%, что он попытается это сделать, потому что здесь есть много причин. Для вашингтонской картинки необходим некий успех Украины. Возможно, успеха не будет, т. е. более вероятно, что не будет, но попробовать обязательно нужно, потому что если не попробовать, то его точно не будет, а если попробовать — его можно будет показать на картинке, если его и не будет. Захватят они три деревни, покажут, что наступление успешно развивается, через три недели скажут, что фронт стабилизировался», — рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU Брутер.

Политолог отметил, что несмотря на обязательную попытку наступления, его направление неизвестно. «Здесь пока что нет окончательного решения, во всяком случае, ходят дискуссии» — пояснил Брутер. Он также задается вопросом о способности ВСУ к созданию группировки, готовую к активным действиям.

Журналисты иностранного издания Financial Times рассказали, что у Украины будет только одна возможность для контрнаступления до конца зимы. Они отметили, что Украина жалуется на медленный темп поставок оружия и невозможность нейтрализовать важные объекты российской инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении на территории Украины спецоперации. Целями российской армии является защита мирных жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств.