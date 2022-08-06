06 августа 2022
05 августа 2022

Пермяки пожаловались на смог и запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Екатеринбург, смог, экология, дым в городе, смог в екатеринбурге
Жители Перми пожаловались на смог и запах гари в одном из микрорайонов Фото:

Пермяки жалуются на сильный запах гари и смог в микрорайоне Вышка-2. Подробнее об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона.

«Запах был сегодня ночью. Все было в дыму и сильно пахло гарью. Весь дым шел в сторону Чапаевского микрорайона и не было видно Каму», — делится происходящим женщина.

В пабликах социальной сети «ВКонтакте» горожане начали предполагать, из-за чего именно пахнет гарью и стоит смог. Некоторые считают, что это горят торфяники, другие пишут, что это может быть из-за пожаров в Югре. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что ночью не поступало вызовов в микрорайон Вышка-2, но по улице Верхне-Курьинской горел небольшой участок лесной подстилки, который быстро потушили.

Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной опасности. Он будет действовать до 9 августа.

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Пермяки жалуются на сильный запах гари и смог в микрорайоне Вышка-2. Подробнее об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона. «Запах был сегодня ночью. Все было в дыму и сильно пахло гарью. Весь дым шел в сторону Чапаевского микрорайона и не было видно Каму», — делится происходящим женщина. В пабликах социальной сети «ВКонтакте» горожане начали предполагать, из-за чего именно пахнет гарью и стоит смог. Некоторые считают, что это горят торфяники, другие пишут, что это может быть из-за пожаров в Югре. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что ночью не поступало вызовов в микрорайон Вышка-2, но по улице Верхне-Курьинской горел небольшой участок лесной подстилки, который быстро потушили. Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной опасности. Он будет действовать до 9 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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