Пермяки пожаловались на смог и запах гари

Пермяки жалуются на сильный запах гари и смог в микрорайоне Вышка-2. Подробнее об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона.
«Запах был сегодня ночью. Все было в дыму и сильно пахло гарью. Весь дым шел в сторону Чапаевского микрорайона и не было видно Каму», — делится происходящим женщина.
В пабликах социальной сети «ВКонтакте» горожане начали предполагать, из-за чего именно пахнет гарью и стоит смог. Некоторые считают, что это горят торфяники, другие пишут, что это может быть из-за пожаров в Югре. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что ночью не поступало вызовов в микрорайон Вышка-2, но по улице Верхне-Курьинской горел небольшой участок лесной подстилки, который быстро потушили.
Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной опасности. Он будет действовать до 9 августа.
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