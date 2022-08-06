Пермяки пожаловались на смог и запах гари

07 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Жители Перми пожаловались на смог и запах гари в одном из микрорайонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермяки жалуются на сильный запах гари и смог в микрорайоне Вышка-2. Подробнее об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона. «Запах был сегодня ночью. Все было в дыму и сильно пахло гарью. Весь дым шел в сторону Чапаевского микрорайона и не было видно Каму», — делится происходящим женщина. В пабликах социальной сети «ВКонтакте» горожане начали предполагать, из-за чего именно пахнет гарью и стоит смог. Некоторые считают, что это горят торфяники, другие пишут, что это может быть из-за пожаров в Югре. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что ночью не поступало вызовов в микрорайон Вышка-2, но по улице Верхне-Курьинской горел небольшой участок лесной подстилки, который быстро потушили. Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной опасности. Он будет действовать до 9 августа.

Пермяки жалуются на сильный запах гари и смог в микрорайоне Вышка-2. Подробнее об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона. «Запах был сегодня ночью. Все было в дыму и сильно пахло гарью. Весь дым шел в сторону Чапаевского микрорайона и не было видно Каму», — делится происходящим женщина. В пабликах социальной сети «ВКонтакте» горожане начали предполагать, из-за чего именно пахнет гарью и стоит смог. Некоторые считают, что это горят торфяники, другие пишут, что это может быть из-за пожаров в Югре. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что ночью не поступало вызовов в микрорайон Вышка-2, но по улице Верхне-Курьинской горел небольшой участок лесной подстилки, который быстро потушили. Ранее URA.RU писало, что в центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной опасности. Он будет действовать до 9 августа.