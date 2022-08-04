04 августа 2022

В Перми объявлен режим чрезвычайной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Пермском крае с 5 по 9 августа Фото:

В центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной пожарной опасности. Он будет действовать до 9 августа. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на пермский Гидрометцентр.

«Сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнем в быту — при неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями», — комментируют в МЧС Пермского края.

Спасатели призывают быть внимательными и аккуратными при разведении любых костров и топке печей в банях. Ранее URA.RU сообщало о том, как пермские пожарные десантники боролись с огнем возле поселка Гайны. Тогда из-за жаркой и сухой погоды в регионе также был введен особый противопожарный режим. Минприроды запрещало находиться в лесах.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной пожарной опасности. Он будет действовать до 9 августа. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на пермский Гидрометцентр. «Сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнем в быту — при неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями», — комментируют в МЧС Пермского края. Спасатели призывают быть внимательными и аккуратными при разведении любых костров и топке печей в банях. Ранее URA.RU сообщало о том, как пермские пожарные десантники боролись с огнем возле поселка Гайны. Тогда из-за жаркой и сухой погоды в регионе также был введен особый противопожарный режим. Минприроды запрещало находиться в лесах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...