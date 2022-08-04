В Перми объявлен режим чрезвычайной опасности

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Пермском крае с 5 по 9 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральных районах Пермского края объявили режим чрезвычайной пожарной опасности. Он будет действовать до 9 августа. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на пермский Гидрометцентр.

«Сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнем в быту — при неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями», — комментируют в МЧС Пермского края.

Спасатели призывают быть внимательными и аккуратными при разведении любых костров и топке печей в банях. Ранее URA.RU сообщало о том, как пермские пожарные десантники боролись с огнем возле поселка Гайны. Тогда из-за жаркой и сухой погоды в регионе также был введен особый противопожарный режим. Минприроды запрещало находиться в лесах.