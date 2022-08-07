Врач Квижинадзе: как грамотно подготовить организм к осени

08 августа 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Для подготовки организма к осени необходимо сбалансированно питаться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы подготовить организм к осени, еще до наступления холодов нужно начать раньше ложиться спать, исключив просмотр телевизора и скроллинг телефона перед сном, сбалансировать питание, добавив в рацион витаминные фитокомплексы и пряности, а также не забывать про физическую активность. Об этом URA.RU рассказала врач превентивной медицины, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Алина Квижинадзе. «Перед началом осени необходимо подготовить организм и предупредить снижение иммунитета на фоне дисбаланса витаминов и микроэлементов. Для сохранения полезных веществ стоит готовить пищу на пару, варить или запекать. Чтобы поддержать иммунитет можно добавлять в блюда следующие приправы: карри, лук, чеснок, кинзу, петрушку и укроп. Пряности, такие как имбирь и куркума, повышают защитные функции организма, снижают воспаление и могут быть использованы в качестве средства для профилактики и лечения, при первых признаках простуды и гриппа. Из напитков следует обратить внимание на фитокомплексы с выраженным успокаивающим эффектом, а также на комплексы, которые содержат витамины A, E, C, D и витамины группы В. Грамотный выбор витаминов поможет чувствовать себя бодро и избежать вирусных заболеваний», — объяснила Алина Квижинадзе. По словам врача, время приема пищи также имеет значение. «Важно следить за временем приема пищи — ужинать следует не менее чем за 3-4 часа до сна. Также необходимо избегать кофеина после 16 часов, так как повышение кортизола (гормона стресса) в вечернее время приводит к смещению ритмов сна и создает проблемы при засыпании», — уточнила специалист. Необходимо начать соблюдать правила здорового сна. «Чтобы сделать сон действительно здоровым, необходимо спать не менее 7-8 часов, при этом ложиться с 21:00 до 23:00, а также учитывать следующие правила: в комнате должна быть полная темнота, так как яркий свет нарушает выработку важных гормонов; за 2 часа до сна исключить источники света синего спектра (телефон, компьютер, телевизор); помещение нужно хорошо проветрить; температура в комнате должна быть комфортной — до 18-21 градуса», — отметила Квижинадзе. Стоит помнить и о физических упражнениях. «Не нужно забывать о прогулках и физической активности — начиная свое утро с физических упражнений, вы стабилизируете пики гормонов и заряжаетесь энергией на весь день. Эти полезные привычки снизят риски сезонных заболеваний, улучшат психоэмоциональное состояние и подготовят организм к осени», — подытожила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы подготовить организм к осени, еще до наступления холодов нужно начать раньше ложиться спать, исключив просмотр телевизора и скроллинг телефона перед сном, сбалансировать питание, добавив в рацион витаминные фитокомплексы и пряности, а также не забывать про физическую активность. Об этом URA.RU рассказала врач превентивной медицины, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Алина Квижинадзе. «Перед началом осени необходимо подготовить организм и предупредить снижение иммунитета на фоне дисбаланса витаминов и микроэлементов. Для сохранения полезных веществ стоит готовить пищу на пару, варить или запекать. Чтобы поддержать иммунитет можно добавлять в блюда следующие приправы: карри, лук, чеснок, кинзу, петрушку и укроп. Пряности, такие как имбирь и куркума, повышают защитные функции организма, снижают воспаление и могут быть использованы в качестве средства для профилактики и лечения, при первых признаках простуды и гриппа. Из напитков следует обратить внимание на фитокомплексы с выраженным успокаивающим эффектом, а также на комплексы, которые содержат витамины A, E, C, D и витамины группы В. Грамотный выбор витаминов поможет чувствовать себя бодро и избежать вирусных заболеваний», — объяснила Алина Квижинадзе. По словам врача, время приема пищи также имеет значение. «Важно следить за временем приема пищи — ужинать следует не менее чем за 3-4 часа до сна. Также необходимо избегать кофеина после 16 часов, так как повышение кортизола (гормона стресса) в вечернее время приводит к смещению ритмов сна и создает проблемы при засыпании», — уточнила специалист. Необходимо начать соблюдать правила здорового сна. «Чтобы сделать сон действительно здоровым, необходимо спать не менее 7-8 часов, при этом ложиться с 21:00 до 23:00, а также учитывать следующие правила: в комнате должна быть полная темнота, так как яркий свет нарушает выработку важных гормонов; за 2 часа до сна исключить источники света синего спектра (телефон, компьютер, телевизор); помещение нужно хорошо проветрить; температура в комнате должна быть комфортной — до 18-21 градуса», — отметила Квижинадзе. Стоит помнить и о физических упражнениях. «Не нужно забывать о прогулках и физической активности — начиная свое утро с физических упражнений, вы стабилизируете пики гормонов и заряжаетесь энергией на весь день. Эти полезные привычки снизят риски сезонных заболеваний, улучшат психоэмоциональное состояние и подготовят организм к осени», — подытожила собеседница агентства.