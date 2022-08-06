06 августа 2022

Свердловчане похитили наклейки на соски и мыло в KazanExpress. Скрин, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое екатеринбуржцев похитили заказы из пункта выдачи, но ценных предметов там не оказалось Фото:

Добычей двух полуголых екатеринбуржцев, ограбивших пункт выдачи KazanExpress в Екатеринбурге, стали 20 товаров на общую сумму 22 тысячи рублей. Среди них — наклейки на соски, женские трусы размера XXXL, мыло и таблица умножения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Список товаров, которые украли из пункта выдачи заказов: тетради, стакан для кофе, жидкое мыло, маска супергероев, древесный наполнитель для кошек, деньги сувенирные, плакат „Таблица умножения“, бесшовные женские трусы XXXL […] Всего 20 заказов», — рассказали в KazanExpress.

Ранее URA.RU сообщало, что двое екатеринбуржцев ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, на записи хорошо видны лица налетчиков. В соцсетях нападение на пункт назвали «ограблением века».

Добычей екатеринбуржцев стали 20 товаров

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Добычей двух полуголых екатеринбуржцев, ограбивших пункт выдачи KazanExpress в Екатеринбурге, стали 20 товаров на общую сумму 22 тысячи рублей. Среди них — наклейки на соски, женские трусы размера XXXL, мыло и таблица умножения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Список товаров, которые украли из пункта выдачи заказов: тетради, стакан для кофе, жидкое мыло, маска супергероев, древесный наполнитель для кошек, деньги сувенирные, плакат „Таблица умножения“, бесшовные женские трусы XXXL […] Всего 20 заказов», — рассказали в KazanExpress. Ранее URA.RU сообщало, что двое екатеринбуржцев ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, на записи хорошо видны лица налетчиков. В соцсетях нападение на пункт назвали «ограблением века».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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