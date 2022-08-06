Свердловчане похитили наклейки на соски и мыло в KazanExpress. Скрин, видео

07 августа 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Двое екатеринбуржцев похитили заказы из пункта выдачи, но ценных предметов там не оказалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Добычей двух полуголых екатеринбуржцев, ограбивших пункт выдачи KazanExpress в Екатеринбурге, стали 20 товаров на общую сумму 22 тысячи рублей. Среди них — наклейки на соски, женские трусы размера XXXL, мыло и таблица умножения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Список товаров, которые украли из пункта выдачи заказов: тетради, стакан для кофе, жидкое мыло, маска супергероев, древесный наполнитель для кошек, деньги сувенирные, плакат „Таблица умножения“, бесшовные женские трусы XXXL […] Всего 20 заказов», — рассказали в KazanExpress. Ранее URA.RU сообщало, что двое екатеринбуржцев ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, на записи хорошо видны лица налетчиков. В соцсетях нападение на пункт назвали «ограблением века». Добычей екатеринбуржцев стали 20 товаров Список украденных товаров предоставлен пресс-службой KazanExpress

Добычей двух полуголых екатеринбуржцев, ограбивших пункт выдачи KazanExpress в Екатеринбурге, стали 20 товаров на общую сумму 22 тысячи рублей. Среди них — наклейки на соски, женские трусы размера XXXL, мыло и таблица умножения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Список товаров, которые украли из пункта выдачи заказов: тетради, стакан для кофе, жидкое мыло, маска супергероев, древесный наполнитель для кошек, деньги сувенирные, плакат „Таблица умножения“, бесшовные женские трусы XXXL […] Всего 20 заказов», — рассказали в KazanExpress. Ранее URA.RU сообщало, что двое екатеринбуржцев ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, на записи хорошо видны лица налетчиков. В соцсетях нападение на пункт назвали «ограблением века».