Вирусолог Альтштейн назвал последний штамм коронавируса

08 августа 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Пандемия может завершиться в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон» может стать последним штаммом коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии COVID в конце этого — начале следующего года. Однако вирус никуда не исчезнет, будет продолжать слабеть и станет сезонным заболеванием. Такое развитие событий допустил в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Будет ли „Кентавр“ последним вариантом коронавирус, я этого не исключаю, но не в „Кентавре“ дело, дело в группе „Омикрона“. „Омикрон“, возможно, и будет последним, будет тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но когда заболеваемость будет совсем сниженной сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть. Вполне возможно, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии в конце этого — начале следующего года», — рассказал Анатолий Альтштейн. При этом профессор подчеркнул, что даже после окончания пандемии вирус никуда не исчезнет и продолжит заражать людей. «Но это не значит, что вирус исчезнет полностью, это значит, что мы уже будем жить более спокойно с этим вирусом, будем от него болеть, конечно, и постепенно он будет еще дальше ослабевать и превратится в такой довольно мирный вирус», — пояснил вирусолог. Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 7 августа в России за сутки выявлено 20 303 новых случая COVID-19, госпитализировано 1 505 человек, выписано в связи с выздоровлением 8 729 человек. Подтверждено 44 летальных исхода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Омикрон» может стать последним штаммом коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии COVID в конце этого — начале следующего года. Однако вирус никуда не исчезнет, будет продолжать слабеть и станет сезонным заболеванием. Такое развитие событий допустил в беседе с URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Будет ли „Кентавр“ последним вариантом коронавирус, я этого не исключаю, но не в „Кентавре“ дело, дело в группе „Омикрона“. „Омикрон“, возможно, и будет последним, будет тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но когда заболеваемость будет совсем сниженной сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть. Вполне возможно, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии в конце этого — начале следующего года», — рассказал Анатолий Альтштейн. При этом профессор подчеркнул, что даже после окончания пандемии вирус никуда не исчезнет и продолжит заражать людей. «Но это не значит, что вирус исчезнет полностью, это значит, что мы уже будем жить более спокойно с этим вирусом, будем от него болеть, конечно, и постепенно он будет еще дальше ослабевать и превратится в такой довольно мирный вирус», — пояснил вирусолог. Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 7 августа в России за сутки выявлено 20 303 новых случая COVID-19, госпитализировано 1 505 человек, выписано в связи с выздоровлением 8 729 человек. Подтверждено 44 летальных исхода.