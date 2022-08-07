Латвия отказалась охранять закрытые российские генконсульства

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Продление ареста экс-схимонаху Сергию (Николай Романов). Москва, папка, дело, полиция
Латвийская полиция не будет охранять консульства РФ Фото:

Латвийская полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщает портал LSM.

«Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами», — передает LSM.

В апреле МИД Латвии сообщил о закрытии российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. После этого Россия закрыла канцелярию посольства Латвии в Калининграде. Также посольство Латвии прекратило выдачу виз россиянам, пишет Vse42.ru.

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Латвийская полиция прекратит охрану закрытых российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщает портал LSM. «Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами», — передает LSM. В апреле МИД Латвии сообщил о закрытии российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. После этого Россия закрыла канцелярию посольства Латвии в Калининграде. Также посольство Латвии прекратило выдачу виз россиянам, пишет Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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