Зарубежный туризм для тюменцев стал дороже на 50%

Зарубежный туризм для тюменцев сдал дороже вполовину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По сравнению с маем прошлого года стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 50,9%. Статистику по изменению цен опубликовали в Тюменьстате.

«Услуги зарубежного туризма относительно мая 2021 года выросли на 50,9%. Относительно апреля этого года — на 9,9%», — становится известно из информации Тюменьстата.

Ранее URA.RU сообщало, что тур между ЯНАО, ХМАО и Тюменью оказался дороже путевки в Турцию. Побывать заграницей вдвоем в пятизвездочном отеле вместе с билетами на самолет окажется дешевле, чем посетить тюменскую «матрешку».