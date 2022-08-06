06 августа 2022
05 августа 2022

Зарубежный туризм для тюменцев стал дороже на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарубежный туризм для тюменцев сдал дороже вполовину Фото:

По сравнению с маем прошлого года стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 50,9%. Статистику по изменению цен опубликовали в Тюменьстате.

«Услуги зарубежного туризма относительно мая 2021 года выросли на 50,9%. Относительно апреля этого года — на 9,9%», — становится известно из информации Тюменьстата.

Ранее URA.RU сообщало, что тур между ЯНАО, ХМАО и Тюменью оказался дороже путевки в Турцию. Побывать заграницей вдвоем в пятизвездочном отеле вместе с билетами на самолет окажется дешевле, чем посетить тюменскую «матрешку».

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По сравнению с маем прошлого года стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 50,9%. Статистику по изменению цен опубликовали в Тюменьстате. «Услуги зарубежного туризма относительно мая 2021 года выросли на 50,9%. Относительно апреля этого года — на 9,9%», — становится известно из информации Тюменьстата. Ранее URA.RU сообщало, что тур между ЯНАО, ХМАО и Тюменью оказался дороже путевки в Турцию. Побывать заграницей вдвоем в пятизвездочном отеле вместе с билетами на самолет окажется дешевле, чем посетить тюменскую «матрешку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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