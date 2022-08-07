Врач Дубинин объяснил, почему худеющим бесполезно считать калории

08 августа 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Калорийность зависит от способа приготовления продукта, поэтому считать калории бесполезно Фото: Размик Закарян © URA.RU Рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, так как калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. Кроме того, даже следуя таблицам калорийности, человек все равно не знает, сколько энергии в итоге он потребил. Чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, рассказал URA.RU санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин. «Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический, вы можете так и не узнать сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — пояснил Николай Дубинин. По словам врача, для здорового питания достаточно соблюдать простые нормы. «Важно придерживаться полноценного рациона, в состав которого будут входить и белки, и жиры, и углеводы. Любому, даже здоровому, человеку стоит ограничить потребление транс-жиров (полуфабрикаты, фастфуд), контролировать употребление сахара, не увлекаться сладкими газированными напитками и поддерживать физическую активность», — уточнил собеседник URA.RU. Дубинин отметил важность разнообразного питания для организма. «Неправда, что потребление всем известных куриной грудки с гречкой каждый день это полезно. Питание должно быть разнообразным, а пищевые привычки должны формироваться исходя из потребностей организма», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, так как калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. Кроме того, даже следуя таблицам калорийности, человек все равно не знает, сколько энергии в итоге он потребил. Чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, рассказал URA.RU санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин. «Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический, вы можете так и не узнать сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — пояснил Николай Дубинин. По словам врача, для здорового питания достаточно соблюдать простые нормы. «Важно придерживаться полноценного рациона, в состав которого будут входить и белки, и жиры, и углеводы. Любому, даже здоровому, человеку стоит ограничить потребление транс-жиров (полуфабрикаты, фастфуд), контролировать употребление сахара, не увлекаться сладкими газированными напитками и поддерживать физическую активность», — уточнил собеседник URA.RU. Дубинин отметил важность разнообразного питания для организма. «Неправда, что потребление всем известных куриной грудки с гречкой каждый день это полезно. Питание должно быть разнообразным, а пищевые привычки должны формироваться исходя из потребностей организма», — подытожил эксперт.