Иракли в Екатеринбурге отказался петь про Лондон из-за санкций. Видео

07 августа 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Иракли выступает на фестивале Summer Fest Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Певец Иракли во время выступления на Summer Fest в Екатеринбурге предложил гостям исполнить песню «Лондон — Париж» на новый манер — «Волга — Иртыш». Екатеринбуржцы поддержали идею. Видео с места событий делится корреспондент URA.RU. «Дело в том, что у нас импортозамещение, поэтому я предлагаю переименовать песню „Лондон — Париж“ в „Волга — Иртыш“. А то не политкорректно! Вы со мной?», — спросил Иракли. Зрители поддержали его, а затем немного прорепетировали под руководством певца. Затем Иракли исполнил трек на новый манер. В Екатеринбурге проходит второй день Summer Fest — крупнейшего музыкального фестиваля, на котором выступят 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») уже выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Сегодня на сцену поднимутся Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Alex&Rus. URA.RU ведет онлайн-трансляцию c фестиваля.

Певец Иракли во время выступления на Summer Fest в Екатеринбурге предложил гостям исполнить песню «Лондон — Париж» на новый манер — «Волга — Иртыш». Екатеринбуржцы поддержали идею. Видео с места событий делится корреспондент URA.RU. «Дело в том, что у нас импортозамещение, поэтому я предлагаю переименовать песню „Лондон — Париж“ в „Волга — Иртыш“. А то не политкорректно! Вы со мной?», — спросил Иракли. Зрители поддержали его, а затем немного прорепетировали под руководством певца. Затем Иракли исполнил трек на новый манер. В Екатеринбурге проходит второй день Summer Fest — крупнейшего музыкального фестиваля, на котором выступят 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») уже выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Сегодня на сцену поднимутся Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Alex&Rus. URA.RU ведет онлайн-трансляцию c фестиваля.