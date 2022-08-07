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Тюменцам обещают жаркую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, жара, солнце, солнечный день
Дневная температура не опустится в Тюмени ниже 25 градусов Фото:

С 8 по 13 августа дневная температура воздуха в Тюмени не опустится ниже 25 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометеоцентре России. Максимальная температура — 29 градусов — прогнозируется во вторник 9 августа.

«Средняя температура воздуха в Тюмени с 8 по 13 августа — 26 — 28 градусов. 9 августа — 29 градусов, 13 августа — 25 градусов», — говорится в прогнозе.

В понедельник, 8 августа осадков в областном центре не ожидается. Начиная со вторника возможны ежедневные кратковременные дожди.

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С 8 по 13 августа дневная температура воздуха в Тюмени не опустится ниже 25 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометеоцентре России. Максимальная температура — 29 градусов — прогнозируется во вторник 9 августа. «Средняя температура воздуха в Тюмени с 8 по 13 августа — 26 — 28 градусов. 9 августа — 29 градусов, 13 августа — 25 градусов», — говорится в прогнозе. В понедельник, 8 августа осадков в областном центре не ожидается. Начиная со вторника возможны ежедневные кратковременные дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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