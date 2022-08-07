Тюменцам обещают жаркую неделю

08 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Дневная температура не опустится в Тюмени ниже 25 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 8 по 13 августа дневная температура воздуха в Тюмени не опустится ниже 25 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометеоцентре России. Максимальная температура — 29 градусов — прогнозируется во вторник 9 августа. «Средняя температура воздуха в Тюмени с 8 по 13 августа — 26 — 28 градусов. 9 августа — 29 градусов, 13 августа — 25 градусов», — говорится в прогнозе. В понедельник, 8 августа осадков в областном центре не ожидается. Начиная со вторника возможны ежедневные кратковременные дожди.

С 8 по 13 августа дневная температура воздуха в Тюмени не опустится ниже 25 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометеоцентре России. Максимальная температура — 29 градусов — прогнозируется во вторник 9 августа. «Средняя температура воздуха в Тюмени с 8 по 13 августа — 26 — 28 градусов. 9 августа — 29 градусов, 13 августа — 25 градусов», — говорится в прогнозе. В понедельник, 8 августа осадков в областном центре не ожидается. Начиная со вторника возможны ежедневные кратковременные дожди.