В Грузии, в городе Батуми, курганец заметил КАвЗ, переделанный под кофейню на колесах. Фотографиями автобуса пользователь поделился в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».
«Смотрите, что нашел на улицах Батуми! Автобус нашего завода. По словам продавцов, он на ходу и может передвигаться!», — пишет Сергей Ананьин. Автобус курганского производства переделали под кофейню на колесах.
Комментаторы, в ответ на публикацию, решили предаться воспоминаниям. «Родной завод, где я начинала трудовую деятельность…», — вспоминает Мария Климова. «Хороший автобус, жаль, что производство загубили», — расстраивается Игорь Нестеренко.
Ранее URA.RU писало, что ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах.По результатам проверки к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.
Автобус КАвЗ переделали в кофейню на колесах
Фото с социальной сети «ВКонтакте»
По словам мужчины, машина все еще может ездить
Фото с социальной сети «ВКонтакте»
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В Грузии, в городе Батуми, курганец заметил КАвЗ, переделанный под кофейню на колесах. Фотографиями автобуса пользователь поделился в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Смотрите, что нашел на улицах Батуми! Автобус нашего завода. По словам продавцов, он на ходу и может передвигаться!», — пишет Сергей Ананьин. Автобус курганского производства переделали под кофейню на колесах. Комментаторы, в ответ на публикацию, решили предаться воспоминаниям. «Родной завод, где я начинала трудовую деятельность…», — вспоминает Мария Климова. «Хороший автобус, жаль, что производство загубили», — расстраивается Игорь Нестеренко. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах.По результатам проверки к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.