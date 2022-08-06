Курганец увидел автобус КАвЗ в Батуми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Грузии, в городе Батуми, курганец заметил КАвЗ, переделанный под кофейню на колесах. Фотографиями автобуса пользователь поделился в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Смотрите, что нашел на улицах Батуми! Автобус нашего завода. По словам продавцов, он на ходу и может передвигаться!», — пишет Сергей Ананьин. Автобус курганского производства переделали под кофейню на колесах.

Комментаторы, в ответ на публикацию, решили предаться воспоминаниям. «Родной завод, где я начинала трудовую деятельность…», — вспоминает Мария Климова. «Хороший автобус, жаль, что производство загубили», — расстраивается Игорь Нестеренко.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах.По результатам проверки к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.

Автобус КАвЗ переделали в кофейню на колесах Фото с социальной сети «ВКонтакте»