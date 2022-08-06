06 августа 2022
05 августа 2022

Курганец заметил автобус курганского производства в Грузии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., автобус, улица станционная, обрушение асфальта, яма в дороге
Курганец увидел автобус КАвЗ в Батуми Фото:

В Грузии, в городе Батуми, курганец заметил КАвЗ, переделанный под кофейню на колесах. Фотографиями автобуса пользователь поделился в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Смотрите, что нашел на улицах Батуми! Автобус нашего завода. По словам продавцов, он на ходу и может передвигаться!», — пишет Сергей Ананьин. Автобус курганского производства переделали под кофейню на колесах.

Комментаторы, в ответ на публикацию, решили предаться воспоминаниям. «Родной завод, где я начинала трудовую деятельность…», — вспоминает Мария Климова. «Хороший автобус, жаль, что производство загубили», — расстраивается Игорь Нестеренко.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах.По результатам проверки к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.

Автобус КАвЗ переделали в кофейню на колесах
По словам мужчины, машина все еще может ездить

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В Грузии, в городе Батуми, курганец заметил КАвЗ, переделанный под кофейню на колесах. Фотографиями автобуса пользователь поделился в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Смотрите, что нашел на улицах Батуми! Автобус нашего завода. По словам продавцов, он на ходу и может передвигаться!», — пишет Сергей Ананьин. Автобус курганского производства переделали под кофейню на колесах. Комментаторы, в ответ на публикацию, решили предаться воспоминаниям. «Родной завод, где я начинала трудовую деятельность…», — вспоминает Мария Климова. «Хороший автобус, жаль, что производство загубили», — расстраивается Игорь Нестеренко. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД нашла десятки нарушений в курганских автобусах.По результатам проверки к административной ответственности привлекли 9 должностных лиц транспортных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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