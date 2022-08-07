Жителей Копейска удивила уникальная птица. Фото

08 августа 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Птица оказалась не похожа на других пернатых обитателей городской черты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Копейска (Челябинская область) встретили на улице необычную птицу, не похожую на обитателей парков и скверов. Пользователи соцсетей предположили, что в городском поселке Тугайкуль появился редкий породистый голубь. «Дети сфоткали в Тугайкуле. Кто ты?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной. Но большинство пользователей написали, что это редкий голубь породы английский карьер. Откуда он взялся в копейском поселке никто не знает. Ранее в Озерске жители заметили редкого для города черного коршуна. Он стал охотиться на контейнерных площадках на крыс и мышей. Птица оказалась редким породистым голубем «Подслушано Копейск», ВКонтакте

Жители Копейска (Челябинская область) встретили на улице необычную птицу, не похожую на обитателей парков и скверов. Пользователи соцсетей предположили, что в городском поселке Тугайкуль появился редкий породистый голубь. «Дети сфоткали в Тугайкуле. Кто ты?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной. Но большинство пользователей написали, что это редкий голубь породы английский карьер. Откуда он взялся в копейском поселке никто не знает. Ранее в Озерске жители заметили редкого для города черного коршуна. Он стал охотиться на контейнерных площадках на крыс и мышей.