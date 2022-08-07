Жители Копейска (Челябинская область) встретили на улице необычную птицу, не похожую на обитателей парков и скверов. Пользователи соцсетей предположили, что в городском поселке Тугайкуль появился редкий породистый голубь.
«Дети сфоткали в Тугайкуле. Кто ты?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной. Но большинство пользователей написали, что это редкий голубь породы английский карьер. Откуда он взялся в копейском поселке никто не знает.
Ранее в Озерске жители заметили редкого для города черного коршуна. Он стал охотиться на контейнерных площадках на крыс и мышей.
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