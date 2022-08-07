07 августа 2022
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Жителей Копейска удивила уникальная птица. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., вороны, птицы
Птица оказалась не похожа на других пернатых обитателей городской черты Фото:

Жители Копейска (Челябинская область) встретили на улице необычную птицу, не похожую на обитателей парков и скверов. Пользователи соцсетей предположили, что в городском поселке Тугайкуль появился редкий породистый голубь.

«Дети сфоткали в Тугайкуле. Кто ты?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной. Но большинство пользователей написали, что это редкий голубь породы английский карьер. Откуда он взялся в копейском поселке никто не знает.

Ранее в Озерске жители заметили редкого для города черного коршуна. Он стал охотиться на контейнерных площадках на крыс и мышей.

Птица оказалась редким породистым голубем

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Жители Копейска (Челябинская область) встретили на улице необычную птицу, не похожую на обитателей парков и скверов. Пользователи соцсетей предположили, что в городском поселке Тугайкуль появился редкий породистый голубь. «Дети сфоткали в Тугайкуле. Кто ты?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной. Но большинство пользователей написали, что это редкий голубь породы английский карьер. Откуда он взялся в копейском поселке никто не знает. Ранее в Озерске жители заметили редкого для города черного коршуна. Он стал охотиться на контейнерных площадках на крыс и мышей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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