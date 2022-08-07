Женщины устроили разборки на детской площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Антипино женщины устроили потасовку во дворе жилого дома. Об этом очевидцы сообщили в группе «Антипино Вконтакте | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Ссора происходила на глазах детей.

На кадрах видно, как одна из женщин отталкивает вторую от коляски с ребенком, слышен детский плач. Ссора сопровождается бранными словами, не смотря на то, что рядом находятся несовершеннолетние. «Бывает же. Жаль только детей тех, что из коляски это наблюдают», — написал автор поста.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина устроил драку в кафе. По словам очевидцев, неизвестный был недоволен тем, что женщина повела с собой вечером в ресторан несовершеннолетнюю дочь.