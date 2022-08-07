В Тюмени в микрорайоне Антипино женщины устроили потасовку во дворе жилого дома. Об этом очевидцы сообщили в группе «Антипино Вконтакте | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Ссора происходила на глазах детей.
На кадрах видно, как одна из женщин отталкивает вторую от коляски с ребенком, слышен детский плач. Ссора сопровождается бранными словами, не смотря на то, что рядом находятся несовершеннолетние. «Бывает же. Жаль только детей тех, что из коляски это наблюдают», — написал автор поста.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина устроил драку в кафе. По словам очевидцев, неизвестный был недоволен тем, что женщина повела с собой вечером в ресторан несовершеннолетнюю дочь.
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