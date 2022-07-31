В Тюмени мужчина с кулаками набросился на женщину. Видео

01 августа 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, инцидент произошел ночью на улице Широтной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В день Тюмени произошла драка, в ходе которой мужчина ударил женщину кулаком. Пост с видео был опубликован в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина был недоволен тем, что тюменка повела с собой вечером в ресторан несовершеннолетнюю дочь. «Вечером в день города мы решили зайти покушать в „Восточную долину“ на Широтной. Время уже 11 вечера, дочка захотела спать, мы стали собираться домой, пока мама оплачивала чек, к нам подлетает мужчина без национальности, как я поняла директор овощного киоска, и его продавщицы. Начинает орать, оскорблять, что мы тут с ребенком бухаем и прочее. Эти быдловатые бабы стоят рядом, поддерживая его, все пьяные. Я уже стала отходить от них, как мужчина со всей силы ударил меня кулаком», — написал анонимный автор поста. Также автор сообщила, что часто бывает в данном кафе и считает его довольно приличным. Но комментаторы не разделили ее мнение. «В приличном месте такого не бывает», — написал Ильдар Махмудов. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые пресекли нарушение общественного порядка. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что зачинщик потасовки был доставлен в отделение полиции. Ранее URA.RU писало о том, что возле одного из тюменских кафе произошла драка. Были слышны выстрелы. Очевидцы поделились видео инцидента в социальных сетях.

В день Тюмени произошла драка, в ходе которой мужчина ударил женщину кулаком. Пост с видео был опубликован в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина был недоволен тем, что тюменка повела с собой вечером в ресторан несовершеннолетнюю дочь. «Вечером в день города мы решили зайти покушать в „Восточную долину“ на Широтной. Время уже 11 вечера, дочка захотела спать, мы стали собираться домой, пока мама оплачивала чек, к нам подлетает мужчина без национальности, как я поняла директор овощного киоска, и его продавщицы. Начинает орать, оскорблять, что мы тут с ребенком бухаем и прочее. Эти быдловатые бабы стоят рядом, поддерживая его, все пьяные. Я уже стала отходить от них, как мужчина со всей силы ударил меня кулаком», — написал анонимный автор поста. Также автор сообщила, что часто бывает в данном кафе и считает его довольно приличным. Но комментаторы не разделили ее мнение. «В приличном месте такого не бывает», — написал Ильдар Махмудов. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые пресекли нарушение общественного порядка. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что зачинщик потасовки был доставлен в отделение полиции. Ранее URA.RU писало о том, что возле одного из тюменских кафе произошла драка. Были слышны выстрелы. Очевидцы поделились видео инцидента в социальных сетях.