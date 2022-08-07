И исполнил «Someone like you» под гитару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) на фестивале SummerFest в Екатеринбурге исполнил песню «Someone like you» под гитару и рассказал, что гитарист Андрей Юдин помогает ему писать песни. Видео поделился журналист URA.RU с места событий.

«Не пропустите сольный концерт, чтобы понять в полной мере наш месседж. И раз уж мы с вами не знакомы, [скажу что] у каждой песни есть свой автор. Мою музыку пишут два человека, которые сейчас стоят на сцене (первый — сам Niletto — прим. ред.). Это Андрей Юдин, он пишет мне всю эту музычку, и мы хотим с вами спеть одну песню под гитарку для тех, кому она безумно важна», — рассказал артист.

Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.