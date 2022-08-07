Президент Татарстана Минниханов наградил курганцев за труд

В этом году Всемирный конгресс татар отмечает свое 30-летие (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое курганцев были отмечены высокой наградой «За доблестный труд» Республики Татарстан. Медали им лично вручил глава субъекта РФ. Эта информация опубликована на странице Центра татарской культуры Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель Курганской региональной общественной организации „Татары Зауралья“ Марат Юнусов и член Правления КРОО „Татары Зауралья“ Ахмадулла Хабибуллин отмечены медалью Республики Татарстан „За доблестный труд“. Награды были вручены 2 августа 2022 года президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым», — указано в сообщении.

Торжественная церемония проводилась в рамках награждения активистов и руководителей региональных национально-культурных татарских автономий, деятелей культуры и искусства на пленарном заседании VIII Съезда Всемирного конгресса татар. Он был создан по указу президента Республики Татарстан в июне 1992 года. Тогда же был созван I съезд Всемирного конгресса, который собирался впоследствии каждые 5 лет.

О том, что председатель совета Каргапольского Райпотребсоюза Курганской области Ольга Стрекаловских была награждена орденом Дружбы, URA.RU сообщало ранее. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.