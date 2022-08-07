В ФРГ заявили о важности поддержки каналов связи с Россией

08 августа 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Сопредседатель АдГ Вайдель заявила, что это позволило бы избежать многих вопросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о желании поддерживать каналы связи с Россией. Об этом политик заявила в интервью телеканалу ZDF. «Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию больше не планируется… Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем», — цитируют интервью РИА «Новости». Вайдель приезжала в Россию в марте 2021 года. Затем она сделала заявление об отношенииях России и Украины и указала, что главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о желании поддерживать каналы связи с Россией. Об этом политик заявила в интервью телеканалу ZDF. «Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию больше не планируется… Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем», — цитируют интервью РИА «Новости». Вайдель приезжала в Россию в марте 2021 года. Затем она сделала заявление об отношенииях России и Украины и указала, что главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус.