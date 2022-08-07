07 августа 2022

В ФРГ заявили о важности поддержки каналов связи с Россией

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Сопредседатель АдГ Вайдель заявила, что это позволило бы избежать многих вопросов Фото:

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о желании поддерживать каналы связи с Россией. Об этом политик заявила в интервью телеканалу ZDF.

«Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию больше не планируется… Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем», — цитируют интервью РИА «Новости».

Вайдель приезжала в Россию в марте 2021 года. Затем она сделала заявление об отношенииях России и Украины и указала, что главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус.

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Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о желании поддерживать каналы связи с Россией. Об этом политик заявила в интервью телеканалу ZDF. «Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию больше не планируется… Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем», — цитируют интервью РИА «Новости». Вайдель приезжала в Россию в марте 2021 года. Затем она сделала заявление об отношенииях России и Украины и указала, что главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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