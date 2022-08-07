В Екатеринбурге 7 августа около 23:00 по улице Европейская,74 разгорелся сильный пожар, охвативший 1050 квадратных метров. На открытой площади загорелись поддоны, об этом сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области в telegram-канале.
«По улице Европейская, 74 загорелись поддоны на площади 80 квадратных метров. Из-за большой горячей нагрузки существует угроза распространения пожара», — говорится в сообщении. В итоге пожар охватил 1050 квадратных метров.
Пожарники приложили усилия, чтобы справиться с огнем. Через два часа пожар был локализован, а еще через час ликвидирован. «В 00:50 пожарные локализовали горение на площади 1050 кв. м. Тушение пожара осложнялось тем, что над поддонами проходила ЛЭП», — сообщила пресс-служба ведомства. В тушении пожара использовалось 44 человека личного состава и 15 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели.
Ранее URA.RU писало о пожаре по улице Щорса, 30 в Екатеринбурге. Тогда пожарным удалось спасти женщину из горящей квартиры.
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