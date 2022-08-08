Fox News: команда Путина справилась с санкционным штормом

08 августа 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Команда Владимира Путина контролирует ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин и его команда справились с санкционным давлением Запада. Таким мнением поделился редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко. «Мы видим цифры, они правдивы. Мы видим экономический спад во втором квартале: ВВП упал примерно на 4%, а в третьем квартале у нас будет около 7% — намного меньше, чем прогнозировалось ранее. Санкции не уменьшили доходы российского бюджета от экспорта нефти, поэтому у правительства есть деньги», — сказал он в интервью изданию Fox News. После начала специальной операции на территории Украины Запад ввел против России жесткие санкции. Они включили в себя логистические, банковские, экономические ограничения, из-за этого, в частности, российский рынок покинули некоторые иностранные компании. Однако правительство России разработало план по импортозамещению, разрешило параллельный экспорт и ввело меры поддержки для российского бизнеса и граждан. В свою очередь, все антироссийские санкции ударили по Западу, передает MK.RU . Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители (эмбарго на которые ранее ввел Евросоюз), уточняет издание Life.

Президент России Владимир Путин и его команда справились с санкционным давлением Запада. Таким мнением поделился редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко. «Мы видим цифры, они правдивы. Мы видим экономический спад во втором квартале: ВВП упал примерно на 4%, а в третьем квартале у нас будет около 7% — намного меньше, чем прогнозировалось ранее. Санкции не уменьшили доходы российского бюджета от экспорта нефти, поэтому у правительства есть деньги», — сказал он в интервью изданию Fox News. После начала специальной операции на территории Украины Запад ввел против России жесткие санкции. Они включили в себя логистические, банковские, экономические ограничения, из-за этого, в частности, российский рынок покинули некоторые иностранные компании. Однако правительство России разработало план по импортозамещению, разрешило параллельный экспорт и ввело меры поддержки для российского бизнеса и граждан. В свою очередь, все антироссийские санкции ударили по Западу, передает MK.RU. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители (эмбарго на которые ранее ввел Евросоюз), уточняет издание Life.